Die Verschärfung des Gesetzes, das einem fast vollständigen Verbot gleichkommt, trat nun in Kraft. In viele Städten Polens wurde deshalb am Mittwochabend protestiert

In mehreren Städten Polens hat sich Protest gegen das verschärfte Abtreibungsgesetz formiert, das am Mittwoch in Kraft getreten ist. Zahlreiche Menschen versammelten sich trotz des wegen der Corona-Pandemie geltenden Versammlungsverbots unter anderem in Warschau, Łódź und Stettin.

Proteste in Polens Hauptstadt Warschau in der Nähe des Sitzes der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS). Foto: AP Photo/Czarek Sokolowski

In der Hauptstadt zogen Demonstrantinnen und Demonstranten mit brennenden Fackeln und Regenbogenfahnen durchs Zentrum. Dabei hielten sie Plakate mit Aufschriften wie "Das bedeutet Krieg" in die Höhe. Auf anderen standen Slogans wie "Ich denke, ich fühle, ich entscheide" und "Hölle der Frauen".

Die Proteste am Mittwochabend richteten sich gegen das verschärfte Abtreibungsverbot, das mit der Publikation im Gesetzesblatt rechtskräftig wurde. Foto: Wojtek RADWANSKI / AFP / APA

Am Mittwoch hatte das Urteil die letzte gesetzliche Hürde passiert. Zuvor waren in Polen Schwangerschaftsabbrüche im Fall von Inzest oder Vergewaltigung, einer Gefahr für Gesundheit oder Leben der Mutter sowie bei einer schweren Fehlbildung des Kindes erlaubt. Diese letzte Ausnahme hob das Verfassungsgericht auf: Die Abtreibung schwer fehlgebildeter Föten sei "unvereinbar" mit der polnischen Verfassung, hieß es im Urteil, das bereits im Oktober gesprochen wurde. In der nun schriftlich vorliegenden Urteilsbegründung wird betont, dass "jedes Leben gleich viel wert" sei. Das Recht auf Leben beginne mit der Empfängnis.



Abtreibungen im Ausland



Gegnerinnen und Gegner sehen darin allerdings einen Angriff auf Frauenrechte und die Selbstbestimmung der Betroffenen. Frauenrechtsorganisationen schätzen, dass pro Jahr etwa 200.000 Polinnen illegal abtreiben oder dafür ins Ausland gehen. Nun wird befürchtet, dass diese Zahl noch steigen wird. In Polen gab es zuletzt kaum mehr als 1.000 legal vorgenommene Schwangerschaftsabbrüche jährlich. 2019 waren es laut offizieller Statistik 1.110, davon waren 1.074 mit der schweren Fehlbildung oder Krankheit des ungeborenen Kindes begründet worden.

Auch aus Österreich gab es Kritik an der Gesetzesverschärfung. "Die polnische Regierung zieht ohne Rücksicht auf Frauenleben ihre Linie durch und verbietet Abtreibungen de facto völlig", schreibt dazu die grüne Vizeklubchefin Meri Disoski in einer Aussendung vom Mittwoch. Monika Vana, Delegationsleiterin der Grünen im Europaparlament, forderte: "Die EU-Kommission muss endlich das Vertragsverletzungsverfahren wegen der politischen Justizreform vorantreiben. Wir können nicht dulden, dass ein derartig politisch vereinnahmtes 'Verfassungsgericht' das frauenfeindliche politische Programm der Regierung umsetzt."

Die Vorsitzende der SPÖ-Frauen, Gabriele Heinisch-Hosek, forderte, "diesen schlimmen Angriff auf Frauenrechte" nicht hinzunehmen. "In Polen regiert der Frauenhass", hieß es von Evelyn Regner, SPÖ-Europaabgeordnete und Vorsitzende des Ausschusses für Frauen und Gleichstellung im EU-Parlament. "Das von der christlich-fundamentalen Regierung durchgeboxte faktische Abtreibungsverbot ist ein direkter Eingriff in die Autonomie und die körperliche Unversehrtheit von Frauen. Es ist ein Angriff auf die Grund- und Menschenrechte und in einer liberalen Demokratie im Jahr 2021 undenkbar." Regner solidarisierte sich mit den Protestierenden, "die sich gegen diese rückwärtsgewandte Politik aussprechen".



Kritik an katholischer Kirche

Bereits im Herbst folgten auf das Entscheidung des Verfassungsgerichts heftige Massenproteste, die auch Solidaritätsaktionen in anderen Ländern zur Folge hatten – auch in Wien wurde demonstriert. In Polen richteten sich die Proteste bald grundsätzlich gegen die Politik der nationalkonservativen Regierung der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), aber auch gegen die katholische Kirche, die für den Richterspruch mitverantwortlich gemacht wird. Bischöfe hatten ein totales Abtreibungsverbot gefordert und das Urteil gelobt. (maa, APA, 28.1.2021)