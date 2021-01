Stephan E. wurde am Donnerstag zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Foto: imago images/Jan Huebner

Frankfurt am Main – Wegen des Mordes an dem deutschen CDU-Politiker Walter Lübcke hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main den Hauptangeklagten Stephan E. zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter stellten bei der Urteilsverkündung am Donnerstag eine besondere Schwere der Schuld fest. Die Tat hatte nach Überzeugung der Anklagevertreter ein rechtsextremistisches, fremdenfeindliches Motiv.

Lübcke, Regierungspräsident des hessischen Bezirks Kassel, war in der Nacht zum 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha tot aufgefunden worden. E. soll ihn aus rechtsextremen Motiven erschossen haben.

Der Mitangeklagte Markus H. wurde zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts sprach den 44-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz schuldig. Vom Vorwurf der psychischen Beihilfe zum Mord an Lübcke sprachen die Richter ihn hingegen frei.

Freispruch von zweitem Mordvorwurf

E. sprachen die Richter zugleich vom Vorwurf des versuchten Mordes an einem irakischen Asylwerber 2016 frei, der ebenfalls Teil der Anklage war. Er hatte den Vorwurf stets bestritten, die Bundesanwaltschaft sah ihn aber als erwiesen an. Die Tötung Lübckes räumte E. ein, die Verteidigung plädierte auf Totschlag.



Das Verbrechen löste Entsetzen und Anteilnahme aus. Deutschlandweit wurde nach der Tat unter anderem über einen höheren Schutz von Lokalpolitikern vor Bedrohungen sowie die Gefahren durch Rechtsextremismus und Hasskommentare im Internet diskutiert.

Nebenklägerin in dem 44 Tage dauernden Prozess war auch Lübckes Familie – seine Ehefrau und zwei Söhne. Die Tat gilt als erster rechtsextremistischer Mord an einem Politiker in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg.

Schwere der Schuld

Lebenslange Haft bedeutet in Deutschland aber keineswegs zwingend ein Leben hinter Gittern bis zum Lebensende. Auch zu einer lebenslänglichen Gefängnisstrafe verurteilte Straftäter müssen dem Bundesverfassungsgericht zufolge die Chance auf eine vorzeitige Haftentlassung haben. Nicht zutreffend ist aber die verbreitete Auffassung, dass zu lebenslanger Haft Verurteilte automatisch nach 15 Jahren auf Bewährung freikommen.

Eine solche Freilassung ist an Voraussetzungen gebunden. Laut deutschem Strafgesetzbuch setzt das Gericht die Vollstreckung einer lebenslangen Freiheitsstrafe nach 15 Jahren zur Bewährung aus, "wenn dies unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit verantwortet werden kann". Weitere Voraussetzung ist, dass bei der Verurteilung keine besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde. Stellt das Strafgericht diese fest, wie bei E. der Fall, ist eine Strafaussetzung zur Bewährung nach 15 Jahren in der Regel ausgeschlossen. (APA, 28.1.2021)