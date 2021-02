Haben Sie Ihre Prüfung vor Ort geschrieben? Foto: Drazen Zigic Getty Images/iStockphoto

Vergangene Woche fanden an österreichischen Hochschulen die Abschlussprüfungen des Wintersemesters statt. Und doch verliefen diese völlig anders als sonst – ebenso wie die letzten Monate des Uni-Betriebs. Kaum Präsenzunterricht, weniger Austausch unter Lehrenden und Studierenden sowie Distance-Learning prägten und prägen das Lehren und Lernen an Hochschulen. Das betrifft auch die Prüfungen.

Verschiedene Modalitäten

Ob vor Ort im Hörsaal, online mit der Erlaubnis, Unterlagen zu verwenden, oder via Stream – die Herangehensweisen waren je nach Studienrichtung unterschiedlich. Um Schummeln zu unterbinden, wurden Online-Prüfungen an so mancher Fakultät per Video überwacht. Dass zudem genaue Vorschriften wie die richtige Positionierung der Kamera eingehalten werden mussten, sorgte bei manchen für Unmut, wie auch dieser User bestätigen kann:

