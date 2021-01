Peter Klien verabschiedet sich am Freitag, er soll aber wiederkommen. Foto: ORF/Leitner

Wien – Am Freitag, 29. Jänner, ist vorerst Schluss, aber nicht endgültig, denn nun hat auch ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz bestätigt, dass Peter Klien im ORF künftig weiter auf Sendung gehen wird. Auf die Frage eines Twitter-Users, warum Klien abgesetzt werde, schrieb der ORF-Chef orthografisch etwas fragwürdig: "keine Sorge.Klien bleibtThema waren ja nicht Interventionen sondern zu geringes Publikum!mit richtigem Sendeplatz und neuem Konzept wird Peter Klien neu starten und in 12 Jahren wie jetzt wkö 500.sendung feiern!".

Damit bestätigt auch Wrabetz, was ORF1-Channelmanagerin Lisa Totzauer bereits angekündigt hatte. Klien soll – voraussichtlich im Herbst 2021 – mit neuem Konzept wieder on Air gehen, sagte sie kürzlich der "Kleinen Zeitung": "Der Vertrag ist ausgelaufen, wir haben uns aber darauf geeinigt, an der Marke festzuhalten und sie gemeinsam weiter zu entwickeln." Ab Frühherbst könnte es eine reformierte Version geben, "die leichter in der Anmutung und weniger gepresst daherkommt", so Totzauer.

ORF 1-Senderchefin Lisa Totzauer hatte – wie berichtet – angekündigt, dass sie das Format Ende Jänner auf Nachdenkpause schicken will und eher im Internet sieht. Eine neue Plattform für "Gute Nacht Österreich" könnte der ORF-Player sein, der 2021 starten soll.

Klien mit "Dossier"

Klien startete sein Satireformat im September 2019 in Zusammenarbeit mit der Rechercheplattform "Dossier", die für die Sendung wöchentliche journalistische Schwerpunkte und Recherchen aufbereitet. ORF-Chef Wrabetz nannte das "Dossier"-Erklärstück intern "pseudoinvestigativ". Ein Dorn ihm Auge soll ihm etwa der Beitrag über das Geschäft mit dem Skisport in Zeiten von Corona gewesen sein ("Für den Zaster riskiert man einen Cluster") – der STANDARD berichtete.



Der neue Sendeplatz am Freitag um 23.20 Uhr – statt Mittwoch um gegen 22 Uhr und zeitgleich mit der quotenstarken "ZiB 2" – scheint "Gute Nacht Österreich" jedenfalls zu beflügeln. Nach 241.000 Zuschauern zum Auftakt am 15. Jänner und einem Marktanteil von 15 Prozent konnte Klien das Publikumsinteresse eine Woche später noch einmal steigern: Im Schnitt 267.000 Zuschauer waren am Freitag, 22. Jänner, ab 23.25 Uhr dabei. Das entspricht an einem Marktanteil von 17 Prozent.

Mittwochs lockte Klien im letzten Jahr im Schnitt nur 207.000 Zuschauer pro Ausgabe an. Der Marktanteil lag bei sieben Prozent. (red, 28.1.2021)