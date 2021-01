Gaming unterwegs: Das neue Tesla-Modell macht es möglich. Foto: Tesla

Das beliebte Elektroauto Tesla Model S erhält eine aktualisierte und überarbeitete Version. Neben einem neuen Lenkrad und allerlei veränderten Designelementen wird das sogenannte "Plaid"-Modell offenbar mit einem von Werk aus eingebauten Gaming-PC ausgeliefert. Mit einer Grafikleistung von zehn Teraflops dürfte dessen Leistung vergleichbar mit der PS5 und Xbox Series X sein.

Vor allem Fans der Witcher-Reihe dürften sich darüber freuen, wie mehrere Produktbilder des neuen Teslas zeigen. Zumindest wenn sie vorhaben sollten, einen neuen Tesla zu kaufen. Denn am prominentesten beworben wird Witcher 3, einer der erfolgreichsten Titel des Entwicklerstudios CD Projekt Red. Eine Tatsache, die Tesla-CEO Elon Musk schon im Jänner letzten Jahres mit der Frage anklingen ließ, ob Leute Interesse an einer solchen Funktion hätten, berichtet "The Verge".

Spielekonsole für alle Mitfahrer

Sieht man sich den Fahrzeugkonfigurator auf Teslas Webseite genauer an, findet man auch das dort erwähnte Feature aufgelistet. "Spielekonsole mit 10 Teraflops Rechenleistung und WLAN-Regler-Kompatibilität ermöglicht Spiele von jedem Sitz aus", heißt es dort. Konkret würde das bedeuten, dass die Spiele sowohl vom Fahrer- und Beifahrersitz als auch über den kleineren, vor den Rücksitzen angebrachten Bildschirm gespielt werden können.

Ob Käufer des mindestens 90.000 Euro teuren Teslas tatsächlich die Zeit aufbringen werden, ein Rollenspiel wie Witcher 3 in ihrem Auto zu spielen, bleibt abzuwarten. Auch die Frage, welche Spiele sonst verfügbar sein werden, ist bisher noch unklar. (red, 28.1.2021)