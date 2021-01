Das WHO-Projekt Covax will Corona-Impfstoffe weltweit fair verteilen. Eine aussichtslose Mission?

Corona-Impfstoff für alle – davon ist sogar Österreich als eines der reichsten Länder der Welt noch weit entfernt. Dass es in ärmeren Regionen noch viel schlimmer aussieht, ist deshalb wenig überraschend. Wie auch Menschen in Kriegsgebieten und Krisenherden an den Impfstoff gelangen sollen und wie lange es dauern wird, die gesamte Weltbevölkerung zu impfen, erzählt Christoph Jünger von Unicef Österreich. Und Anna Sawerthal vom STANDARD erklärt, welche weltpolitischen Konflikte um die Impfstoffverteilung lodern. (red, 29.1.2021)