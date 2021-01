"Gute Nacht Österreich" mit Peter Klien geht Freitagnacht zum vorerst letzten Mal on air. "Klien bleibt", twitterte ORF-Chef Alexander Wrabetz aus diesem Anlass und kündigt einen Neustart "mit neuem Konzept" an. ORF 1, 23.20 Uhr.

Foto: ORF / Hans Leitner

18.30 MAGAZIN

Konkret Münire Inam widmet sich dem Essen im Homeoffice. Die Redaktion hat die Onlinebestellung von Kochboxen getestet. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Geschäft mit dem Babyglück Leihmütter bringen in der Ukraine seit 2010 Kinder für zahlende Kunden auf die Welt. Die Reportage zeigt, wie das Geschäft mit dem Babyglück funktioniert. Bis 20.15, Arte

20.15 MYTHOS

Solo: A Star Wars Story (USA 2018, Ron Howard) Wie er wurde, was er war: Alden Ehrenreich spielt den jungen Han Solo, der in der Interpretation von Harrison Ford Legende wurde. Die Story: Han Solo lässt sich auf einen Auftrag des Gangsters Dryden Vos ein, einen wertvollen Treibstoff zu stehlen. Bis 22.55, Puls 4

22.05 IN MEMORIAM ARIK BRAUER

A Gaudi wars in Ottakring Im Gedenken an den am Sonntag verstorbenen Universalkünstler: In der ersten Dokumentation des Abends erzählt und singt der Maler, Sänger und Dichter von den Jahren 1934 bis 1945 und stellt charakteristische Schicksale jener Zeit vor, die vom Denken und Fühlen der Wiener Bevölkerung in dieser Zeit Auskunft geben. Um 23.05 Uhr folgt ein Gespräch Brauers mit seiner Tochter Timna. Um 23.55 Uhr geht es um die Kindheit Arik Brauers im nationalsozialistischen Wien. Ein Porträt würdigt um 0.50 Uhr Arik Brauer als Geschichtenerzähler. Bis 1.25, ORF 3

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Gaudiopolis – Republik der Kinder Gaudiopolis war eine selbstverwaltete Kinder- und Jugendrepublik in Budapest von 1945 bis 1950. Mehr als 200 Kinder durften in dieser "gelebten Utopie" ihre eigenen Ideen von Demokratie und Frieden spielend leben. Gegründet vom lutherischen Pastor Gábor Sztehlo wurde Gaudiopolis für viele Kriegswaisen zu einem Hort für Hoffnung, Freude, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Gábor Sztehlo hatte schon während des Krieges 32 Kinderheime gegründet und tausenden jüdischen Kindern das Leben gerettet. 1972 wurde er als einer der ersten Ungarn in die Liste der "Gerechten" von Yad Vashem aufgenommen. Bis 23.35, ORF 2

23.00 MAGAZIN

ZDF Magazin Royale Der Mann für alle Fälle: Eine Runde digitales Homeschooling gefällig? Herr Böhmermann zeigt, wie es nicht geht. Bis 23.30, ZDF

23.20 SATIRE

Gute Nacht Österreich Der ORF sagt "Gute Nacht, Peter Klien" und beendet die Satireshow vorerst. Dabei begann es jetzt so richtig gut zu laufen: Der Freitag als Sendeplatz hätte sich bewähren können, wenn man die Geduld gehabt hätte. Die Channelmanagerin stellt eine Rückkehr von Gute Nacht Österreichim Herbst in reformierter Form in Aussicht. Wir sind gespannt. Bis 23.55, ORF 1

0.45 MAGAZIN

Tracks Die Beiträge des Musikmagazins: Die "Hood" in Zeiten der Corona-Pandemie. / Wohnen in Zeiten von Corona. Bis 1.20, Arte