199 Milliarden Euro: So hoch waren die Verluste im europäischen Kulturbereich im vergangenen Jahr. Das ergab eine Studie, die von den Europäischen Verwertungsgesellschaften in Auftrag gegeben und diese Woche präsentiert wurde. Was das für die Kulturpolitik bedeutet? Diese Frage stellt Standard-Kulturchef Stephan Hilpold dem Kultursprecher der größten Oppositionspartei, Thomas Drozda, im StandArt-Interview. Diesmal aus dem geschlossenen Weltmuseum am Heldenplatz. (Stephan Hilpold, Christopher Lettner, Ayham Yossef, Laura Schmidt, 28.1.2021)