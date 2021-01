Wissen

Die juristischen Schwierigkeiten im Fall Tina

Die Proteste vor dem Schubhaftgefängnis richteten sich vor allem gegen die Abschiebung der zwölfjährigen Tina samt ihrer Schwester und Mutter, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durchgeführt wurde. Der Fall Tina stieß sowohl in der Zivilgesellschaft als auch in der Politik auf großes Unverständnis, er birgt aber juristische Schwierigkeiten. Die Schülerin eines Wiener Gymnasiums ist in Österreich geboren, hier war ihr Lebensmittelpunkt. Nur zwei Jahre verbrachte sie in Georgien, als ihre Mutter mangels positiven Asylbescheids 2012 dorthin zurückkehren musste. Die Sozialisation der Kinder in Österreich sei ein gewichtiges Argument, meinen Juristen. Dennoch wiege die Unterbrechung des Aufenthalts schwer – beziehungsweise dass die Mutter nie einen regulären wie dauerhaften Aufenthaltstitel in Österreich hatte. Ein Problem sei auch, dass die Familie keine weitere familiäre Bindung hierzulande hatte. Der Vater verfügt über ein dreimonatiges Touristenvisum aus der Slowakei. (red)





Hier geboren und von hier abgeschoben

Der Fall der zwölfjährigen Tina, die nach Georgien muss, sorgt für Aufregung

In Österreich herrscht das "Recht des Blutes" vor. Der lateinische Ausdruck "ius sanguinis" bedeutet sinngemäß, dass in Österreich geborene Kinder nicht automatisch österreichische Staatsbürger werden. Anders handhaben das amerikanische Länder, etwa die USA, Kanada, Mexiko oder Brasilien. Wären Tina und ihre Schwester in einem dieser Länder geboren, wären sie vor Abschiebung geschützt. So sind sie die Leidtragenden der Asylgeschichte ihrer Mutter (siehe Wissen).

Um die erzwungene Ausreise nach Georgien zu verhindern, mobilisierte seit einigen Tagen das Gymnasium, das Tina besucht hatte: Ihre Klasse setzte eine Onlinepetition auf, verschickte E-Mails und wandte sich an Politiker und Aktivisten. Damit fanden sie durchaus Anklang: Der Fall schaffte es in die Medien, zahlreiche Abgeordnete der SPÖ und der Neos schlossen sich den Protesten an.

Keine Einzelfälle

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vollzog die Polizei allerdings die geplante Abschiebung. Auch eine 20-jährige Schülerin aus Armenien musste das Land verlassen. Es handelt sich dabei um Fälle, die aufgrund der Protestaktionen besondere Aufmerksamkeit erlangen.

Relativ geräuschlos ging vor wenigen Wochen etwa die Abschiebung einer ebenfalls in Österreich geborenen Tschetschenin vonstatten. In den meisten Fällen setzt die mediale und aktivistische Aufmerksamkeit erst kurz vor der Abschiebung ein – und damit juristisch meist zu spät. Insider sprechen von teils "desaströsen" Rechtsberatungen, die eine juristische Bekämpfung der Abschiebung aussichtslos machten. Kritik gab es auch an der Art, wie die Abschiebung durchgeführt wurde. Polizisten sollen Journalisten beschimpft und hämische Kommentare gegenüber den demonstrierenden Mitschülerinnen und Mitschülern der Betroffenen gemacht haben. Der grüne Nationalratsabgeordnete Georg Bürstmayr sprach von einem Aufmarsch wie bei einem "Antiterroreinsatz". (red)