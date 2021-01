Wann wie viel Impfstoff von Astrazeneca zur Verfügung stehen wird, ist ebenso strittig wie die Wirksamkeit bei älteren Patienten. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP / APA

Nach den vorerst ergebnisarmen Gesprächen zwischen der EU-Kommission und dem Pharmakonzern Astrazeneca am Mittwochabend sucht Brüssel im Konflikt um die Lieferschwierigkeiten von Impfstoffen gegen das Coronavirus nun Auswege. Die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides erklärte nach dem Termin, dass die Gespräche konstruktiv gewesen seien, die EU jedoch auf vertraglich vereinbarte Verpflichtungen beharre. Die mangelnde Klarheit bei den Lieferterminen bedaure sie, schrieb die Zypriotin auf Twitter. Auch ein Sprecher des britisch-schwedischen Konzerns lobte das "konstruktive und offene Gespräch über die Komplexität der Intensivierung der Produktion unseres Impfstoffes". Man werde die Bemühungen fortsetzen, den Impfstoff ohne Profit bereitzustellen.

Spanien, wo die Impfkampagne mangels Vakzinen gestoppt werden musste, macht einem internen Dokument zufolge die EU-Kommission für das Chaos verantwortlich: Brüssel müsse die Einhaltung der ausgehandelten Verträge sicherstellen.

In einem Brief an die EU-Regierungen kündigte Ratspräsident Charles Michel Zwangsmaßnahmen gegen säumige Hersteller an. Sollte bei den Gesprächen keine Lösung gefunden werden, werde auf Rechtsmittel zurückgegriffen.

Doch auch Ex-EU-Mitglied Großbritannien, wo bereits große Mengen des Astrazeneca-Impfstoffes verteilt werden, pocht auf die Lieferung der bestellten Impfstoffmenge. "Wir wollen, dass Großbritannien all das bekommt, was geplant war", erklärte Kabinettsminister Michael Gove. Er berief sich darauf, dass London frühzeitig bestellt habe, vertröstete aber gleichzeitig die ehemaligen Partner in Brüssel: "Wir werden auch daran arbeiten, unseren Freunden in der EU zu helfen."

Exportbeschränkung

Als Konsequenz aus dem Lieferdebakel will die Kommission am Freitag einen Mechanismus vorstellen, der regeln soll, dass Exporte von Corona-Impfstoffen angemeldet und genehmigt werden müssen.

Der Gesundheitssprecher der europäischen Volkspartei machte im Ö1-Mittagsjournal Donald Trump als Schuldigen der Misere aus. Der vormalige US-Präsident habe mit einem Exportverbot die ursprünglichen Pläne der EU durcheinandergebracht, erklärte Peter Liese. Fehler seitens der EU ortete er lediglich darin, dass die Union versucht habe, fair gegenüber den anderen Ländern zu sein – man hätte sofort ebenfalls mit Exportverboten reagieren müssen. Grundsätzlich ortete Liese jedoch ein Fehlverhalten der Unternehmen als Auslöser für das Chaos. Pfizer/Biontech habe zu spät über einen Umbau in der Produktion informiert. Astrazenecas Verfehlung sei hingegen viel schlimmer, man habe fadenscheinige Begründungen für die drastisch gesenkten Lieferpläne vorgebracht. Das Unternehmen sei "vertragsbrüchig", polterte der Abgeordnete: "Denen traue ich überhaupt nicht mehr."

Der Vertrag unterliegt jedoch der Verschwiegenheit. Konkret spießt es sich offenbar an einer "Best Effort"-Klausel – in der Astrazeneca lediglich ein "Bemühen" zugesichert habe. Während der Konzern dies auf die Impfstoffmenge bezieht, ist aus Kommissionskreisen zu erfahren, dass sich Best Effort auf die Entwicklung und die Zulassung bezieht, im Falle der Zulassung jedoch die zugesicherten Kontingente zu liefern sind. Astrazeneca überlegt, den Vertrag am Freitag – geschwärzt – öffentlich zu machen.Die europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) soll nun am Freitagnachmittag die Genehmigung für das Vakzin Astrazenecas erteilen.

Mehr als fraglich ist aber, ob die Zulassung für die Risikogruppe der Menschen ab 65 Jahren gültig sein wird. Die Stiko, Deutschlands "ständige Impfkommission", erklärte jedenfalls am Donnerstag, den Impfstoff nur für Personen zwischen 18 und 64 Jahren zu empfehlen. Für Ältere lägen bezüglich der Effektivität keine ausreichenden Daten vor. Die bereits zugelassenen Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna werden bereits vor allem an ältere Risikopatienten verabreicht.

Ungarns Sonderweg

Ungarns Regierung will dem Engpass mit einem eigenen Weg begegnen: Alle Vakzine, mit denen bereits über eine Million Menschen immunisiert wurden, sollen die Zulassung erhalten, erklärte Ungarns Kanzleiminister Gergely Gulyás – insbesondere soll damit die Verimpfung der Präparate Sputnik V aus Russland und Sinopharm aus China ermöglicht werden. (Michael Vosatka, 28.1.2021)