Filme wie "Dumbo" enthalten teils rassistische Stereotypen – Disney versieht sie mit einem Warnhinweis, Kinder können sie gar nicht aufrufen. Foto: disney

Schon im vergangenen Jahr führte Disney erstmals Warnhinweise bei Inhalten ein, die problematisch sein könnten. Zuschauer von Disney+ sehen bei Filmen wie "Dumbo", "Aristocats" und "Robin Hood" lesen den Text, dass die Inhalte herabwürdige Darstellungen von Minderheiten beinhalten würden (mehr dazu hier). Nun geht das Unternehmen einen Schritt weiter – Profile für Kinder können keine Serien oder Filme sehen, die rassistische Darstellungen beinhalten. Bekannte Titel sind etwa "Aristocats", "Dumbo", "Robin Hood" und das "Dschungelbuch".

Warnhinweis bleibt

Einige Inhalte, die für ältere Zielgruppen gedacht sind, werden schon jetzt bei Kinderkonten ausgeblendet, wie "Engadget" berichtet. Nachfolger der Titel sind teilweise noch verfügbar, da diese weniger problematisch seien. Erwachsene können immer noch alle Inhalte anschauen, sehen aber weiterhin einen Warnhinweis. Zuschauer werden dann darauf hingewiesen, dass die Stereotype in den Filmen "damals falsch [waren] und sind es auch heute noch". Zuschauer können die Hinweise nicht überspringen. Bereits in der Vergangenheit hatte Disney auf "veraltete kulturelle Darstellungen" in seinen Filmen hingewiesen.

"Schädliche Wirkung" anerkennen

Die Idee dahinter sei, dass ein Erwachsener die Inhalte in einen Kontext setzen kann und einem Kind erklären, wenn dieses mitschaut. Disney hatte zuvor betont, es wolle die Inhalte nicht entfernen, sondern ihre "schädliche Wirkung" anerkennen. Man wolle "daraus lernen und zu Gesprächen anregen". Bei der Auswahl der problematischen Szenen ließ sich das Unternehmen von afro-amerikanischen Filmkritikern beraten. Den Text sieht man etwa, wenn im Film "Aristocats" von 1970 eine schielende, ostasiatisch aussehende Katze beginnt zu singen. (red, 28.1.2021)