Es ist in Zeiten wie diesen vielleicht wirklich ein wenig weit hergeholt. Aber haben Sie's heute schon mit Lachen probiert? Es wirkt – no na – stimmungsaufhellend, baut Stress ab und ist gut fürs Immunsystem. 300 Muskeln kommen beim Lachen zum Einsatz. Lachen ist also auch ein gutes Training, das bei Ungeübten sogar zu einem Muskelkater führen kann.

Aber es ist gar nicht so leicht, sich selbst zum Lachen zu bringen. Schon gar nicht an einem kalten Februartag, inmitten einer Pandemie, allein im Homeoffice. Witze helfen mir dabei ehrlich gesagt auch nicht, die Ergebnisse der Google-Suche "Bester Witz der Welt" erspare ich Ihnen hier lieber.

Gemeinsam lachen tut gut – notfalls geht's aber auch allein. Foto: istockphoto/Ridofranz

Lachbrille aufsetzen

Eine gute Möglichkeit sind aber Übungen aus dem Lachyoga – ja, das gibt es tatsächlich! Dabei tut man, kurz gesagt, so lange so, als ob man sich quasi zerkugeln würde – bis man dann irgendwann tatsächlich herzhaft lacht. In Youtube-Videos finden sich dazu Anleitungen. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass man sich eine Lachbrille aufsetzt, erklärt da eine Yoga-Lehrerin, setzt sich die Brille auf und beginnt wie auf Knopfdruck schallend zu lachen. Das klingt verlockend. Ich würde mir diese Lachbrille ja sofort kaufen, aber sie ist nur imaginär.

In einem anderen Video stoße ich auf eine junge Frau, die empfiehlt, sich mit Klatschen sowie Atem- und Dehnübungen erst einmal für das Lachen aufzuwärmen. Lieber nicht von null auf hundert beim Lachen, das ist sympathisch. Auch nicht schlecht: Eine Frau erklärt, man müsse sich vorstellen, dass man Lachluft einatmet, die einen dann zum Lachen bringt – und zerkugelt sich dann tatsächlich vor laufender Kamera. Ich will auch Lachluft.

Erster Schritt

Wobei, ich geb's zu: Die ganzen lustigen Videos von Menschen, die völlig ungehemmt lachen, entlocken mir immerhin einen breiten Grinser. Das erfordert zwar nur einen Bruchteil meiner 300 Lachmuskeln. Aber das ist ein erster Schritt. Auch Lachyoga will gelernt sein. (Franziska Zoidl, 16.2.2021)