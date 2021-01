Schokolade in Gefahr; Wer zahlt, wenn das Kind daheim den Laptop zerstört? Darum geht es heute mitunter im Morgen-Update:

[Wissenschaft] Aggressive Viren und der Klimawandel belasten den Kakaobaum. Der Rohstoff für Schokolade könnte schon in den kommenden Jahren knapp werden.

[Panorama] Van der Bellen über Schülerinnenabschiebung: "Kann es nicht glauben".

[International] Brüssel, London und Astrazeneca im Clinch.

Gefährliche Lage im Flüchtlingslager auf Samos.

[Wirtschaft] Billa Plus statt Merkur: Was mit der Zusammenführung verlorengeht.

Wer zahlt, wenn das Kind im Homeoffice den Kaffee über den Dienstlaptop ergießt?

[Umweltpolitik] Viele Dekrete und Rückkehr zum Pariser Abkommen: Werden die USA jetzt zum Klimavorreiter?

[Inland] Impfverzögerung um einen Monat durch Lieferengpass.

[Kultur] Video: SPÖ-Kultursprecher Drozda: "Keine Kündigungen von Kulturschaffenden".

[Wetter] Eine atlantische Frontalzone mit hochreichend recht milden Luftmassen bleibt im Norden und Nordosten länger hängen und bringt teils ergiebige Niederschläge. Die Schneefallgrenze steigt vorübergehend auf etwa 1100 bis 1600m Seehöhe, nur vereinzelt schneit es auch noch tiefer herab. Bis zu 11 Grad.

[Zum Tag] 1956: Am Schauspielhaus Zürich wird Friedrich Dürrenmatts "tragische Komödie" Der Besuch der alten Dame mit Therese Giehse in der Hauptrolle uraufgeführt. Das Stück wird in der Folge zu einem Welterfolg.