Foto: imago images/foto2press/Martin Ewert

Hamburg – Der VfL Bochum ist in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga bis auf einen Zähler an Tabellenführer Hamburger SV herangerückt. Robert Zulj und Co. setzten sich am Donnerstagabend zum Abschluss der 18. Runde in einem Krimi beim FC St. Pauli mit 3:2 durch und fixierten damit den fünften Sieg in den jüngsten sechs Runden. Zulj leistete einen großen Beitrag, war an zwei Toren direkt beteiligt. St. Pauli blieb trotz eines Tors von Guido Burgstaller als 16. in der Abstiegszone.

Burgstaller traf schon in der vierten Minute, beförderte das Leder aus kurzer Distanz etwas glücklich direkt über die Linie, nachdem es nach dem ersten Abschluss noch an der Latte gelandet war. Der Ex-ÖFB-Teamstürmer hat damit in den jüngsten drei Partien immer getroffen. Jubeln durfte am Ende aber nur sein 28-jähriger Landsmann Zulj. Der Offensivspieler bereitete das 1:1 (28.) von Doppel-Torschütze Simon Zoller mit einem herrlichen Laufpass vor und hatte auch maßgeblichen Anteil am spielentscheidenden Eigentor von Daniel Buballa (63.), der einen Schuss des neunfachen Saisontorschützen unhaltbar ins eigene Tor ablenkte. (APA, 28.1.2021)