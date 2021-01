EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Michel versuchen den Druck auf den Pharmakonzern Astrazeneca zu erhöhen. Foto: EPA / OLIVIER HOSLET

Die Spitzenvertreter der EU pochen weiterhin auf eine Einhaltung der Impfstoff-Lieferverträge mit dem britisch-schwedischen Konzern Astrazeneca. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte im Deutschlandfunk am Freitag, man habe noch immer keine plausible Erklärung für die Engpässe bei den Lieferungen erhalten. Sie fordert Transparenz und Planungssicherheit von dem Pharmaunternehmen. Im Vertrag seien klare Liefermengen vereinbart, so von der Leyen.

Die Kommissionspräsidentin argumentiert damit ähnlich wie Ratspräsident Charles Michel. Bereits am Donnerstag betonte Michel in einem Antwortschreiben an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), dass man notfalls "alle rechtlichen Möglichkeiten und Durchsetzungsmaßnahmen" ausschöpfen wolle, um eine "wirksame Impfstoffproduktion und Versorgung für unsere Bevölkerung sicherzustellen". Möglich sei etwa ein Rückgriff auf Artikel 122 im EU-Vertrag. Das würde der EU und den Mitgliedsstaaten die rechtlichen Mittel "für dringende Maßnahmen" geben, so Michel.

Astrazeneca muss Verpflichtungen einhalten

Was das konkret bedeuten würde, führte Michel nicht näher aus. Michel antworte dabei auf ein Schreiben, das Kurz und seine Amtskollegen aus Dänemark (Mette Frederiksen), Griechenland (Kyriakos Mitsotakis) und Tschechien (Andrej Babiš) vor einem EU-Videogipfel an den EU-Ratspräsidenten geschrieben hatten. Darin forderten sie eine rasche und unbürokratische Zulassung weiterer Impfstoffe durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA. Michel dankte den vier Regierungschefs nunmehr für deren "wertvolle Anregungen".

Für EU-Ratspräsident Charles Michel ist die angekündigte Verzögerung des Astrazeneca-Impfstoffs "ein Grund zu echter Besorgnis". Foto: REUTERS

"Bedauerlicherweise sind die zuletzt angekündigten Verzögerungen durch einige Pharmaunternehmen ein Grund zu echter Besorgnis", schrieb Michel. Die Verpflichtungen der Pharmaunternehmen müssten eingehalten werden. "Ungerechtfertigte Verzögerungen würden die Leben von Millionen Menschen gefährden." Er unterstütze zwar weiter die Suche nach einer Verhandlungslösung über Dialog mit den Firmen, doch müsse sich die EU mit allen rechtlichen Mitteln wappnen, so Michel.

Teilveröffentlichung des Vertrags geplant



Wie berichtet, gibt es noch keine Lösung, wie die angekündigten Lieferengpässe beseitigt werden. Die EU erwarte sich weiterhin Vorschläge vom Unternehmen, wie es die Verpflichtungen aus dem Liefervertrag erfüllen wolle, sagte ein Kommissionssprecher am Donnerstag. Ein Streitpunkt soll unterdessen beigelegt werden: Astrazeneca möchte nun doch den Vertrag mit der EU offenlegen – wenn auch sensible Passagen geschwärzt werden sollen, so ein EU-Vertreter. Die teilweise Veröffentlichung des Vertragswerks wird für Freitag erwartet.

Am Freitag wird die Zulassung des Astrazeneca-Impfstoffs für die EU erwartet. Unklar ist, ob er auch für alle Altersgruppen gilt. Foto: imago

Konkret spießt es sich offenbar an einer "Best Effort"-Klausel – in der Astrazeneca lediglich ein "Bemühen" zugesichert habe. Während der Konzern dies auf die Impfstoffmenge bezieht, ist aus Kommissionskreisen zu erfahren, dass sich "Best Effort" auf die Entwicklung und die Zulassung beziehe und im Falle der Zulassung jedenfalls die zugesicherten Kontingente zu liefern seien. Der Freitag könnte Licht in die Sache bringen.

Zulassung des Impfstoffs erwartet

Ebenfalls am Freitag wird eine Entscheidung der EU über die Zulassung des Astrazeneca-Impfstoffs erwartet. Diese soll die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) erteilen. Mehr als fraglich ist aber, ob die Zulassung für die Risikogruppe der Menschen ab 65 Jahren gültig sein wird. Die Stiko, Deutschlands Ständige Impfkommission, erklärte jedenfalls, den Impfstoff nur für Personen zwischen 18 und 64 Jahren zu empfehlen. Die bereits zugelassenen Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna werden bereits vor allem an ältere Risikopatienten verabreicht.

Die belgische Gesundheitsbehörde inspizierte unterdessen die von Produktionsschwierigkeiten betroffenen Produktionsstätte des britisch-schwedischen Herstellers. Wie die belgische Arzneimittelbehörde (AFMPS) am Donnerstag mitteilte, erfolgte der Besuch der Anlage in Seneffe auf Wunsch der EU-Kommission. "Wir prüfen jetzt Dokumente und Daten", sagte AFMPS-Sprecherin Ann Eeckhout der Nachrichtenagentur AFP. Ein Mitarbeiter des belgischen Gesundheitsministeriums sagte, die Untersuchung solle zeigen, ob die Verzögerung tatsächlich auf ein Produktionsproblem in dem belgischen Standort zurückzuführen sei. Ein Sprecher der EU-Kommission teilte mit, dass die Ergebnisse "mit Experten aus anderen Mitgliedsstaaten analysiert werden". (balm, 29.1.2021)