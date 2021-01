Bei Regenwetter wurde am Donnerstagabend vor dem Innenministerium in Wien gegen die Abschiebung von Kindern demonstriert. Foto: APA/Punz

Wien – Am Donnerstagabend versammelten sich bei starkem Regenwetter mehr als tausend Menschen, um in Wien gegen die Abschiebung dreier Schülerinnen in der vorhergegangenen Nacht zu demonstrieren. Auch das Vorgehen der Polizei bei den Abschiebungen in Wien- Simmering wurde lautstark kritisiert, die Rede war von "unverhältnismäßiger Polizeigewalt".

Eine der beiden Demonstrationen fand auf Aufruf von SPÖ- Jugend und Frauenorganisationen vor dem Innenministerium am Wiener Minoritenplatz statt. Unter dem Motto "Abschiebungen stoppen – Nehammer muss weg" wurde der Rücktritt von Minister Karl Nehammer (ÖVP) gefordert.

Eine weitere Protestaktion gab es vor der ÖVP-Zentrale in der Lichtenfelsgasse, dazu hatte unter anderen das Bündnis Links aufgerufen, das in Wien in einigen Bezirksräten vertreten ist. Mehrere hundert Menschen wandten sich gegen die Asyl- und Abschiebepolitik der Volkspartei.



Auch ein ÖVP-Politiker äußerte sich am Abend kritisch zu den Abschiebungen. Der EU-Parlamentarier Othmar Karas twitterte, dass er wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen zutiefst betroffen sei. Kindeswohl müsse Vorrang haben, so Karas:

Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) bedauerte in der Sendung "Vorarlberg live", dass der gesetzliche Spielraum für ein humanitäres Bleiberecht in den vergangenen Jahren zu eng geworden sei und die Länder dabei weniger mitzureden haben als früher. Bei einer "moralischen Betrachtung der Dinge" komme er jedenfalls ins Schwanken.

Anders klang da ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Er trat via Aussendung "in aller Höflichkeit" den Aussagen Van der Bellens entgegen. Er ersuchte den Bundespräsidenten, "die Unabhängigkeit der Justiz zu respektieren". Wöginger ließ das Staatsoberhaupt zudem wissen: "Wir alle müssen anerkennen, dass Behörden verpflichtet sind, rechtskräftige Entscheidungen von Gerichten zu vollziehen."

Gewessler vermutet Strategie der ÖVP

Die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler vermutet hinter der Linie der Türkisen unlautere Motive: "Es ist so, dass offenbar einige in der ÖVP davon überzeugt sind, dass sie diese Bilder brauchen, um Wählerstimmen zu halten, um gewählt zu werden", meinte Gewessler gegenüber "Vorarlberg live". Sie bedauerte es "extrem, dass wir keine menschliche Lösung gefunden haben". (ta, APA, 29.1.2020)