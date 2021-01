Die Technologie stammt von Xiaomi selbst und kann in jedem Gerät des Konzerns verbaut werden.

Foto: Xiaomi

Der chinesische Tech-Konzern Xiaomi stellt mit der "Mi Air Charge Technology" die Idee vor, Smartphones und Wearables künftig kontaktlos über mehrere Meter hinweg zu laden. Bei einer Leistung von fünf Watt soll es zudem möglich sein, einige Geräte gleichzeitig mit Strom zu versorgen. Wände und andere Objekte sollen die Reichweite beziehungsweise Leistung nicht beeinflussen.



Kontaktlose Zukunft

Auch wenn es schon kabellose Ladegeräte für Smart-Devices gibt, ein Kontakt war dennoch immer nötig. Das will Xiaomi mit seiner Lösung jetzt ändern. Der Konzern geht sogar so weit zu sagen, dass das Wohnzimmer "tatsächlich kabellos" werden soll. Egal ob Lautsprecher, Lampen oder andere Smart-Home-Devices, alle könnten vom selben System gespeist werden. Noch ist das allerdings Zukunftsmusik. Xiaomi hat gegenüber "The Verge" bestätigt, dass man in diesem Jahr diese Technologie noch in kein Gerät wird einbauen können. Auf die Frage, wann es denn so weit sein wird, blieb der Konzern eine Antwort schuldig.

Mehrere Geräte können im Raum gleichzeitig geladen werden. Foto: Xiaomi

Die Technologie im Detail

Xiaomi erklärt die Technologie so, dass Strom tatsächlich über die Luft verteilt werden kann. "Die Kerntechnologie von Xiaomis Fernladung liegt in der Raumortung und Energieübertragung. Xiaomis selbstentwickelte isolierte Ladesäule hat fünf Phaseninterferenz-Antennen eingebaut, die den Standort des Smartphones genau erkennen können. Ein Phasensteuerungs-Array, das aus 144 Antennen besteht, überträgt millimeterbreite Wellen durch Beamforming direkt an das Telefon."

Die Technologie stammt von Xiaomi selbst und kann in alle Geräte des Herstellers eingebaut werden – vom Smartphone bis hin zum Staubsaugerroboter. (aam, 29.1.2021)