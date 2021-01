Elon Musk mag Cyberpunkt (oder hasst Hedgefonds, je nach Perspektive) Foto: BRITTA PEDERSEN / AFP

Der mächtigste Mann auf Twitter: Diese Rolle hatte lange Zeit unumstritten US-Präsident Donald Trump inne. Mit dessen Rauswurf aus Amt und Social Media ist diese Position nun aber vakant geworden. Sieht man sich die Meldungen der vergangenen Tage an, so dürfte aber ein Nachfolger gefunden sein.



Nur eine Randbemerkung

"Die Ästhetik von 'Cyberpunk' ist übrigens großartig", tweetete Tesla-Chef Elon Musk am Donnerstag als Randbemerkung zu der Ankündigung, dass das Model S mit eingebautem Gaming-PC kommen soll. Die Reaktion der Börse erfolgte umgehend: Innerhalb weniger Minuten legte die Aktie des Spieleherstellers CD Projekt Red (CDPR) um satte 12,6 Prozent zu.

Besonders pikant wird der Vorfall, wenn man sich die Hintergründe näher ansieht – hat doch der Hedgefonds Melvin Capital seit einiger Zeit eine Short-Position auf CDPR gesetzt, also gegen die Firma gewettet. Wem der Name bekannt vorkommt: Das ist genau jener Hedgefonds, der auch gegen Gamestop gewettet hat und damit im Zentrum der durch Reddit-Poster verursachten Kursrallye des Unternehmens steht, die gerade für einen endlosen Fluss an Schlagzeilen sorgt.

Spurensuche

Das könnte natürlich bloßer Zufall sein, wäre da nicht Musks bekannte Abneigung gegen Shortseller und seine Affinität dazu, seinen Twitter-Account zum Trollen zu benutzen. Immerhin dürfte seine kurze Bemerkung Melvin Capital weiteres Geld kosten, versucht der Hedgefonds doch gerade seine Short-Positionen bei CDPR zu schließen. Und das wird nun durch Musks Tweet nochmals teurer. Belegen lässt sich eine solche Intention natürlich nicht. Aber auch sonst ist klar, auf welcher Seite Musk hier steht, hat er doch mit einem Tweet auf den WallStreetBets-Subreddit und dem Wort "GameStonk" schon für eine der Anstiegswellen im Kurs von Gamestop gesorgt.

Gleichzeitig muss allerdings angemerkt werden, dass es noch andere Faktoren für die Erholung des Kurses von CDPR gibt. Einerseits hat das Unternehmen mit einem großen Patch vor kurzem viele der Probleme bei "Cyberpunk 2077" ausgebessert. Und auch der Ausstieg von Melvin Capital selbst aus den Short-Positionen hat positive Effekte auf den Kurs.

Macht

Davon unabhängig ist eines aber unumstritten: dass selbst kurze Wortmeldungen von Musk eine massive Wirkung entfalten, und zwar nicht nur auf die Märkte. So hatte der Tesla-Chef mit der Mitteilung "Nutzt Signal" zu einem wahren Ansturm auf den verschlüsselten Messenger geführt und für tagelange Serverprobleme bei dessen Betreiber gesorgt. (apo, 29.1.2021)