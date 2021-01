Foto: AFP/Olivier Douliery

Eine Gruppe von Hobby-Händlern, die sich auf der Social-Media-Plattform Reddit, genauer gesagt im Unterforum "r/Wallstreetbets", miteinander austauschen, haben die Aktie des Videospiel-Einzelhändlers Gamestop in die Höhe getrieben. Möglich machte dies unter anderem die Trading-App Robinhood, die den Handel mit entsprechenden Aktien am Donnerstag allerdings sperrte. Erboste Nutzer bombardierten den Dienst deshalb mit schlechten Reviews im App Store – die Google kurzerhand wieder löschte.

Fast 275.000 Bewertungen hatte Robinhood am Donnerstag in Googles App Store noch, offenbar waren fast 100.000 davon 1-Stern-Bewertungen, die am Freitag nicht mehr aufzufinden waren. Die Zahl der Bewertungen liegt nun bei etwa 177.000. Die Löschung dürfte durchgeführt worden sein, weil die Nutzer des "r/Wallstreetbets"-Subreddits dazu aufriefen, die Wertung der Trading-App wegen des Verbots in den Keller zu treiben, berichtet "The Verge".

Löschung aufgrund des Regelbruchs

Googles Benutzerrichtlinien stellen nämlich klar, dass Reviews verboten sind, mit denen das Ranking einer App manipuliert werden soll. Seit 2018 sei deshalb ein System in Kraft, das "menschliche Intelligenz mit Maschinenlernen" verknüpfe, um Regelbrüche zu erkennen und richtigzustellen. Im Falle Robinhoods seien laut Google ebendiese Regeln gebrochen worden, so der Konzern gegenüber "The Verge".

In den USA hat das Chaos rund um Gamestop inzwischen auch die Gesetzgeber auf den Plan gerufen. Der künftige Vorsitzende des Bankenausschusses im Senat, Sherrod Brown, plant deshalb eine Anhörung "zum aktuellen Zustand des Aktienmarkts", berichtet der STANDARD. (mick, 29.1.2021)