Gigerl leitet auch die Fußball-Redaktion und feiert sein Debüt bereits am 3. Februar beim DFB-Pokal-Achtelfinalspiel VfB Stuttgart vs Borussia Mönchengladbach

Transfer: Servus TV verpflichtet Michael Gigerl von Puls 4. Foto: ServusTV / Neumayr / Leo

Fuschl am See/Wien – Neuzugang bei Servus TV: Michael Gigerl ist als neuer Redaktionsleiter Fußball an Bord, teilte der Sender von Red Bull-Boss Dietrich Mateschitz am Freitag mit. Gigerl wird mit Beginn der Saison 2021/22 auch als Kommentator bei den Übertragungen der UEFA Champions- und Europa League fungieren. Servus TV sicherte sich ja die Übertragungsrechte.

Sein Debüt hinter dem Servus TV-Mikro feiert Gigerl bereits am Mittwoch, den 3. Februar, beim DFB-Pokal-Achtelfinalspiel VfB Stuttgart vs Borussia Mönchengladbach, ab 20:15 Uhr live bei ServusTV.

Zuletzt war der gebürtige Grazer als Chefredakteur Sport und Kommentator viele Jahre bei Puls 4 tätig, davor als Kommentator für Sky Sport Österreich und Sport-Redakteur bei ATV im Einsatz. Bei Kronehit und Antenne Steiermark hat er davor Radio-Erfahrung gesammelt. (red, 29.1.2021)