Jede Menge Literaturtipps hat auch die dritte Folge der Literatursendung Über: zu bieten. Das recht internationale Line-up startet mit der weißrussischen Dichterin Volha Hapeyeva, die wiederum den indischen Dichter Mohan Rana und sein Buch The Cartographer und den wunderbaren Poesie-Band Are you an echo? der 1930 verstorbenen Japanerin Misuzu Kaneko empfiehlt.

Aus der Dunkelheit erzählt der Südtiroler Autor Jörg Zemmler über seine Liebe zu Elfriede Jelinek und ihrem Roman Die Liebhaberinnen.

Die großartige Schweizer Autorin Dorothee Elmiger empfiehlt Monika Rincks Wirksame Fiktionen und Gerald Murnanes Grenzbezirke / Border Districts.

Der Wiener Schriftsteller Hanno Millesi Michael Stavarics Fremdes Licht und Edward Gardners Fat City, das in den USA erstmals 1969 erschienen ist und 2017 auf Deutsch in einer Übersetzung von Gregor Hens.

Die höchst lebendige südafrikanische Dichterin Toni Stuart schwärmt für Inua Ellams’ The Half-God of Rainfall und Tyehimba Jess’ aufwendigen Band "Olio" mit Gedichten über People of Color.

