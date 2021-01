Werke im Wert von 50 Millionen Euro gehen nun endgültig an die vom Künstler gegründete Privatstiftung

Franz West (1947-2012) in seiner Wohnung im Jahre 2006. Imago

Am 20. Juli 2012 setzte Franz West am Krankenbett eine Unterschrift unter jenes Dokument, das die "Franz West Privatstiftung" begründete. Fünf Tage später verstarb er 65-jährig und begannen die Streitereien um sein Erbe. An vorderster Front: Seine junge Witwe, die georgisch-österreichische Künstlerin Tamuna Sirbiladze, die Wests letzten Willen auch namens ihrer beiden Kinder bekämpfte.

Der sieben Jahre dauernde Rechtsstreit führte zu zahlreichen Prozessen durch alle Instanzen und wurde am 18. Dezember 2020 mit einem Beschluss des Obersten Gerichtshofs (OGH) beendet, der den Parteien am Mittwoch zugestellt wurde. Der OGH entschied nun letztlich über einen Umweg zugunsten der Stiftung, wie Alfred Autischer als Sprecher der Stiftung eine Meldung der "Presse" bestätigt.

Spät, aber erfreut

Ernst Ploil, jahrelanger Vertrauter und Anwalt Franz Wests, Verfasser des Testaments und ehemaliger Stiftungsvorstand, zeigt sich "über diese Entscheidung, die dem Willen Franz Wests – spät aber doch zum Durchbruch hilft" erfreut. Nachsatz: Er habe aber auch die Sorge, "dass der Streit damit nicht endgültig beigelegt ist.

Familie verwirkte Erbteil

Im Wesentlichen geht es um Verwertungs- und Werknutzungsrechte, auch um Tantiemen aus der Produktion posthumer Möbelobjekte sowie um 270 Kunstwerke, deren kolportierter Wert bei 50 Millionen Euro liegen soll. Dass West seine Familie sowohl im Testament als auch bei seiner Stiftung als Begünstigte eingesetzt hatte, sei erwähnt. Diese hegte jedoch Zweifel an Wests damaliger Geschäftsfähigkeit. Argumentativ spielte das bei der Anfechtung jedoch nur für die Stiftungsgründung eine Rolle, nicht aber für die von West am gleichen Tag an seine Frau und die Kinder überschriebenen Eigentumswohnungen.

Brisanter Aspekt

Sei es wie es sei. Tatsächlich birgt das OGH-Urteil einen brisanten Aspekt, wie aus der Begründung für die Entscheidung hervor geht: Sowohl in der Stiftungsurkunde als auch im Testament befand sich eine Klausel, wonach die Familie im Fall einer Anfechtung ihren Erbteil und Ansprüche als Begünstigte der Stiftung verwirke. Die Kinder dürften demnach nur ihren gesetzlichen Pflichtteil in der Größenordnung eines zweistelligen Millionenbetrages bekommen. (Olga Kronsteiner,29.1.2021)