Sie ist 22, hat in Harvard Soziologie studiert und trug während der Angelobung Joe Bidens ihr engagiertes Gedicht The Hill We Climb vor: Amanda Normans Auftritt ließ nicht nur Popstars wie Jennifer Lopez und Lady Gaga blass aussehen, er veränderte auch das Leben der Lyrikerin und Aktivistin innerhalb kürzester Zeit.

Ihr Gedichtband The Hill We Climb und das Kinderbuch Change Sings eroberten in kürzester Zeit die Bestsellerlisten von Amazon. Die deutschsprachigen Ausgaben von Gormans Büchern werden nun beim Hamburger Verlag Hoffmann und Campe erscheinen. Außerdem hat Gorman einen Modelvertrag bei der amerikanischen Model- und Talenteagentur IMG unterschrieben.

Das überrascht wenig. Die Luxusmodeunternehmen sind zunehmend auf der Suche nach Models und Menschen, die etwas zu sagen haben: Die Tochter einer alleinerziehenden Lehrerin, die bereits politische Ambitionen geäußert hat, verkörpert nicht nur den "American Dream", sie weiß sich auch auf Social-Media-Plattformen wie Instagram zu inszenieren (3,2 Millionen Follower) und hat einen Draht zur Modewelt.

Nach dem Vortrag der Amerikanerin war in den Social-Media-Kanälen viel über ihr Outfit gesprochen worden. Gorman trug einen roten, aufgepolsterten Haarreif und einen gelben Mantel von Prada.

Die Lyrikerin und Aktivistin Amanda Gorman bei der Angelobung von Joe Biden. Foto: imago images

Dass die 22-Jährige Kleidung des italienischen Modehauses trug, war kein Zufall. Gorman hat bereits in der Vergangenheit mit der Marke zusammengearbeitet. 2019 war die Harvard-Studentin für eine Prada-Kampagne nach Slowenien gereist, um über das Recycling von Nylon zu berichten.

Prada

Ähnliche Auswirkungen hatte der Auftritt von Ella Emhoff, der Stieftochter von US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Die 21-jährige Studentin der New Yorker Parsons School of Design trug anlässlich von Bidens Angelobung einen karierten, mit Kristallen besetzten Mantel von Miu Miu, eine Brille und einen Haarreif.

Ella Emhoff während der Angelobung ihrer Stiefmutter, der US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Foto: Win McNamee/Pool Photo via AP

Der eigenwillige Auftritt ließ die Zahl der Instagram-Follower von Emhoff in die Höhe schnellen, nun wurde auch sie von der Modelagentur IMG unter Vertrag genommen. Es ist zu erwarten, dass so manches Modeunternehmen bei Emhoff wie Gorman anklopfen wird. (red, 29.1.2021)