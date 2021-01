Zwischensequenzen sollen die Geschichte voran treiben.

Foto: Cryptic

Unter dem Namen Magic: Legends erscheint am 23. März die offene Beta eines Action-Roilenspiels, das mit Kartenmechaniken und der Hintergrundgeschichte von Magic: The Gathering neue Zielgruppen erschließen will.

In einem neuen Video präsentiert der Entwickler Cryptic Studios die Spielmechaniken. So wird man das Spielkonzept von Magic: The Gathering in Form von sich erweiternden Kartendecks übernehmen. Mit zwölf Zaubersprüchen startet man ins Spiel, von denen zunächst vier gleichzeitig eingesetzt werden können. Stärkere Karten werden je nach Einsatz verfügbarer Sprüche in das Deck des Spielers gezogen. So verändert man spielerisch die eigene Ausrichtung und Fokussierung für weitere Kämpfe.

Magic: Legends

Rot, Grün, Blau



Das Spiel selbst läuft in Echtzeit ab, das heißt langes Überlegen ist nicht möglich. Anfänger wird das am Anfang sicher fordern, Kenner der Materie werden sich schneller zurecht finden. Das liegt wohl auch daran, dass man auf die aus Magic bekannten fünf Schulen der Magie zurückgreift, mit all ihren Eigenheiten und Möglichkeiten. Während etwa grüne Magie vor allem mit Naturzaubern überzeugt, ermöglicht ihr schwarzes Gegenstück das Erwecken der Toten und Flüche. Verschiedene Klassen wird es ebenfalls geben, wie man das aus vergleichbaren Spielen kennt. Diese orientieren sich an der jeweiiligen Schule der Magie, sind aber nicht an deren Karten gebunden. Ob das auch im finalen Spiel so bleibt, wird man sehen.

Free-2-Play

Schlucken müssen Spieler wohl bei der Ankündigung, dass das Spiel kostenlos sein wird. Zumindest der Einstieg. Die Beta wird hoffentlich zeigen, ob man früh im Spiel gezwungen wird Geld einzuwerfen oder ob die Entwickler eine gute Balance schaffen, auch weniger zahlungswillige Spieler an der Stange halten zu können. Bei einem Ableger zu einem Sammelkartenspiel muss man natürlich damit rechnen, dass man für stärkere Karten Geld zahlen muss, es wird aber für den Erfolg wohl entscheidend sein, wie diese Monetarisierung sich auf das Spielgeschehen und die Langzeitmotiviation auswirken. Abgesehen davon, sind die Zutaten von Magic: Legends vielversprechend.

Die fünf Schulen der Magie werden im Spiel für Abwechslung sorgen. Foto: Cryptic

Das richtige Team

Technisch sieht das Spiel schon ansprechend aus, speziell die verschiedenen Zauber sind schon in dieser Phase eindrucksvoll in Szene gesetzt. Vor allem mit dem Ausblick, dass Diablo 4, auch wenn es nicht zu 100 Prozent vergleichbar ist, voraussichtlich nicht mehr 2021 erscheinen wird, werden Fans des Genres wohl einen Blick riskieren. Die Entwickler von Cryptic Studios sollten aufgrund ihrer 20-jährigen Geschichte das nötige Wissen mitbringen, waren sie doch unter anderem für Online-Rollenspiele wie City of Heroes oder Star Trek Online verantwortlich.



Die Beta startet am 23. März und wird vorerst nur für den PC verfügbar sein. Das fertige Spiel, ein Erscheinen ist aktuell für 2021 geplant, soll dann auch für Playstation und Xbox erhältlich sein. (aam, 29.1.2021)