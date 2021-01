Einige Autobauer erhoffen sich von der neuen US-Regierung starken Aufwind für die E-Auto-Branche. Foto: AFP/JUSTIN SULLIVAN

Vorerst sind es einmal nur Ankündigungen: Der US-Autobauer General Motors teilte am Donnerstag mit, er wolle ab 2035 die gesamte Produktion auf Elektroautos umstellen, bis 2040 will man komplett CO2-neutral sein. In den nächsten vier Jahren sollen 27 Milliarden Dollar in die Forschung, Entwicklung und Produktion von Elektroautos gesteckt und ab dann jedes Jahr mehr als eine Million Elektroautos verkauft werden.

In der Vergangenheit war der Autobauer vor allem wegen seiner schweren und spritfressenden SUVs bekannt, fast die gesamte Flotte und der Verkauf sind immer noch Benzin- und Dieselautos. Die wenigen Elektrofahrzeuge, die das Unternehmen bisher verkaufte, haben ihm bisher kaum Gewinne eingebracht.

Von Politik profitieren

Nun sollen bis 2025 30 verschiedene E-Modelle auf den Markt kommen. Auch an einer Batteriefabrik wird gebaut – wie es auch Volkswagen und Tesla bereits tun. Am Ende sollen es die Elektroautos auf rund 700 Kilometer Reichweite pro Ladung bringen.

Allein dem Klimaschutz zuliebe wird der Konzern wohl nicht auf Elektroautos umsteigen. Wie viele andere Unternehmen hofft wohl auch General Motors, von der neuen US-Regierung unter Joe Biden zu profitieren, die die E-Auto-Branche fördern will. Einige Analysten rechnen damit, dass die Neuzulassungen von E-Autos in den nächsten Jahren in den USA deutlich zunehmen werden.

Tesla als Konkurrent

Die unausgesprochene größte Konkurrenz am amerikanischen E-Auto-Markt ist wohl Tesla. In den vergangenen beiden Jahren ließ Tesla General Motors mit dem Model 3 vielen Experten zufolge alt aussehen. Allerdings hat der im Vergleich zu General Motors viel jüngere Konzern immer wieder Probleme bei der Fertigstellung der neuen Autos.

Entscheidend könnte der Preis der neuen E-Autos sein. Laut Analysen der Deutschen Bank könnte General Motors die Kosten der Batterien in den nächsten drei Jahren auf rund 100 Dollar und bis 2025 auf 75 Dollar pro Kilowattstunde reduzieren. Teslas Ziel bis 2025 liegt allerdings bereits bei 50 Dollar. Laut den Analysten hat General Motors also noch einen langen und steilen Weg zu gehen, um sich den wachsenden E-Auto-Markt der Zukunft wirklich sichern zu können. (jp, 29.1.2021)