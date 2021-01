Die "Netdoktor"-Domains in Österreich und der Schweiz werden mit 1. Februar vom deutschen Medienkonzern übernommen

"Heute"-Herausgeberin Eva Dichand, hier auf einem Foto der Medientage 2019 zu sehen, hat die Gesundheitsplattform "netdoktor.at" verkauft. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – "Heute"-Herausgeberin Eva Dichand und "Heute"-Gründer Wolfgang Jansky* haben die Gesundheitsplattform "netdoktor.at" verkauft. Die "Netdoktor"-Domains in Österreich und der Schweiz, "netdoktor.at" und "netdoktor.ch", werden mit 1. Februar vom deutschen Medienkonzern Hubert Burda Media übernommen, der damit alle "Netdoktor"-Digitalmarken im deutschsprachigen Raum führt, teilte Burda in einer Aussendung am Freitag mit.

Bisher gehörten die beiden Marken zur netdoktor.at GmbH mit Sitz in Wien. Die Mehrheit an der netdoktor.at GmbH gehört laut Firmenbuch Eva Dichand und ihrer Pluto Privatstiftung, zehn Prozent hält aber "Heute"-Gründer und -Geschäftsführer Wolfgang Jansky, 26 Prozent die von Jansky geführte Periodika Privatstiftung.

"Der digitale Markt kennt keine Grenzen wie im klassischen Verlagsgeschäft. Wir freuen uns, dass netdoktor.at und netdoktor.ch nun unter der professionellen Führung von Burda gemeinsam am deutschsprachigen Markt auftreten werden", erklärte Dichand laut Aussendung. Über den Kaufpreis wurde nach Angaben der Beteiligten Stillschweigen vereinbart.

Die Übernahme der Plattformen "unterstreicht unseren publizistischen Anspruch als führender Anbieter digitaler journalistischer Gesundheitsinformationen im deutschsprachigen Raum", wurde Burda-Vorstand Philipp Welte zitiert.

(red, APA, 29.1.2021)