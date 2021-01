Vier Teile der "Turrican"-Saga finden sich in der Sammlung.

Foto: Inin

Es ist tatsächlich schon 31 Jahre her, dass das erste Turrican auf dem Commodore 64 das Licht der digitalen Welt erblickte. Ein gewisser Manfred Tenz legte damit den Grundstein für eine Spieleserie, die sehr viele Fans finden sollte, auch dank des ausgezeichneten und heute noch immer ins Ohr gehende Soundtracks. Mit Turrican Flashback erscheint nun eine Sammlung, die dieser Zeit huldigt und gleichzeitig auf das möglicherweise fortgeschrittene Alter und das dazugehörige Nervenkostüm Rücksicht nimmt.



Strictly Limited Games

Nostalgiefaktor

Eines vorweg: Wie bei vielen dieser Retro-Spiele muss man wohl Zeitzeuge gewesen sein, um auch 2021 noch den Charme derart historischer Spielmechanik und optischer Reduziertheit schätzen zu können. Nicht falsch verstehen, Turrican sieht auch heute nicht schlecht aus, aber aktuelle Pixel-Titel haben natürlich ganz andere Möglichkeiten, als das in den 1990er-Jahren der Fall war.



Was die Spielmechanik betrifft, ist man in erster Linie durch einen knüppelharten Schwierigkeitsgrad gefordert. Da die Spiele nicht besonders lang sind, musste man damals eben vom Spieler verlangen, dass er Gegnerbewegungen auswendig lernen und viele Tode sterben musste, um irgendwann einen Level schaffen zu können. Zugegeben, die Neuauflage bietet mit der jederzeit aktivierbaren Rückspulfunktion eine deutliche Erleichterung, aber wer diese nicht nutzen will, muss ja nicht. Tatsächlich wird sie dafür sorgen, dass auch ungeduldige Naturen die teils grandiosen Bossgegner sowie die Abspänne der vier Spiele sehen werden.



Einfach ist das Spiel nicht, eine Rückspulfunktion hilft ungeduldigen Naturen. Foto: Inin

"Shoot or Die"



Neben Turrican 1 und Turrican 2, beide in der Amiga-Version, finden sich noch Super Turrican (Super Nintendo) und Mega Turrican (Mega Drive) in Flashback. Die Spiele weisen eine gewisse Linearität auf, laden aber mit Abzweigungen und geheimen Bonusräumen zur Erkundungstour ein. Mitbringen sollte man neben einem ausdauernden Ballerdaumen vor allem die Fähigkeit, sehr gut getimte Sprünge zu vollführen. Diese müssen – und das war schon vor 30 Jahren nervig – manchmal blind vollführt werden, da die Kamera nicht, wie heute meist üblich, sich in die zu bewegende Richtung mitbewegt. Das sorgt für zahlreiche weitere Tode. Gut, dass man heute wie erwähnt zurückspulen kann und nicht gleich Switch- oder Playstation-Controller aus Frust gegen die Wand donnern muss. Eine Speicherfunktion findet sich ebenfalls, was zusätzlich Spielpausen erlaubt. Das gab es in den Originalspielen so natürlich auch nicht.



Die Steuerung wurde modernen Joypads angepasst. Die verschiedenen Waffen und das Zusammenfalten in einen tödlichen Ball sind jetzt fein säuberlich auf unterschiedliche Tasten gelegt. Früher, etwa auf dem Amiga, hatte man nur zwei Tasten, was eine zusätzliche Herausforderung darstellte. Eine "Retro"-Steuerung gibt es alternativ nicht auszuwählen. Dafür kann man sich die Tasenbelegung den eigenen Wünschen anpassen. Sollte man auch, denn spätestens beim ersten Bossgegner, sollte man Sprung- und Roll-Taste nicht mehr verwechseln.



CRT und 16:9

Interessant wird es auch bei den zahlreichen optischen Filtern, die das Spiel bietet. Neben der Originaloptik eines simulierten Röhrenfernseher, warten noch zahlreiche mehr oder weniger sinnvolle Filter und ein 16:9-Modus. Letzterer lässt sich überraschend gut spielen, auch wenn das dann nur noch wenig mit dem Originalgefühl zu tun hat. Der Soundtrack, der damals schon für Staunen sorgte, ist auch heute noch ein Ohrenschmaus. Schnell wippt der Fuß im Takt mit und nostalgische Gefühle wärmen zumindest die Herzen der Generation X.



Entwickelt von NIN Games und Factor 5, erscheint das Spiel für Playstation 4 und Nintendo Switch am 29. Jänner für 30 Euro.

Die diversen Einstellungen erzeugen auf Wunsch viel Retroflair. Foto: Inin

Fazit

Turrican Flashback ist eine gelungene Sammlung von vier auch heute noch gut spielbaren Run-and-Gun-Titeln. Wer die Spiele damals schon nicht gut fand oder hier erstmals das Wort Turrican liest, der verpasst mit Turrican Flashback eine saubere Umsetzung für aktuelle Konsolen – mehr aber auch nicht. Wer das Spiel in den 1990er-Jahren schon in der Hand hatte oder eine Schwäche für Games dieser Zeit besitzt, der wird ganz sicher viel Spaß mit dieser Sammlung haben. Einzig das Fehlen von Bonus-Material beziehungsweise die Unvollständigkeit der Sammlung kann man kritisieren. Bei einem Preis von 30 Euro kann man darüber, aufgrund des wunderbaren Spielerlebnisses, aber gut hinwegblicken. (Alexander Amon, 31.1.2021)