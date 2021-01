Explodierende Aktienkurse, gesperrte Foren und gelöschte App-Bewertungen in Googles App-Store – das Chaos rund um Gamestop weitet sich aus

Das Chaos rund um die Gamestop-Aktie weitet sich aus. Foto: AFP/Olivier Douliery

Hätte man Menschen vor ein paar Wochen gefragt, was Tesla-CEO Elon Musk mit Millionen Reddit-Nutzern und der Wall Street gemeinsam hat, wären sie vermutlich ins Grübeln gekommen. Klarheit schafft allerdings ein Blick auf die neuesten Entwicklungen rund um den Videospiele-Einzelhändler Gamestop. Nachdem eine Gruppe von Hobbyhändlern – die sich im "r/WallStreetBets"-Unterforum der Social-Media-Plattform organisieren – den Aktienkurs in die Höhe getrieben hatten, feuerte Musk nämlich die Entwicklung weiter an.

Ein knapp gestalteter Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter reichte aus, in dem er den oben genannten Subreddit mit dem Kommentar "Gamestonk" teilte – und als Reaktion die Gamestop-Aktie weiter in die Höhe trieb und Reddit, aber auch die Trading-App Robinhood an die Spitze der App-Store-Charts hob. Eine Entwicklung, die einigen sauer aufzustoßen scheint. Einzelne Plattformbetreiber reagierten deshalb bereits mit Sperren, die den Aktienhandel und die Organisation der Reddit-Community vorübergehend einschränkte.

Robinhood und Google-Bewertungen

Besonders sticht hierbei Robinhood als die Plattform hervor, die der Online-Community den Aktienhandel eigentlich erst ermöglichte. Am Donnerstag sperrte der Dienst für Nutzer allerdings die Möglichkeit, weitere Gamestop-Aktien zu erwerben. Eine Tatsache, die erboste Nutzer dazu anstachelte, nach Aufrufen auf Reddit und Twitter die Wertung in Googles App-Store mit fast 100.000 Ein-Stern-Bewertungen in den Keller zu treiben. Google reagierte schnell mit der Löschung entsprechender Beiträge, die laut Firmenangaben aufgrund ihrer Nutzungsbedingungen entfernt werden mussten. Diese verbieten nämlich Reviews, die das offensichtliche Ziel haben, das Ranking einer App zu manipulieren.

Dabei blieb es jedoch nicht. Denn aufgrund scheinbarer Regelbrüche sperrten sowohl der eigentlich von Computerspielern genutzte Dienst Discord, aber auch Facebook entsprechende Gruppen bzw. Server, in denen sich Nutzer über den Aktienhandel austauschten.

Hassbotschaften und diskriminierende Inhalte

In Discords Fall erfolgte die Löschung des zum Reddit-Forum gehörenden "r/WallStreetBets"-Servers anscheinend nicht wegen des Vorwurfs des Finanzbetrugs. Viel eher seien trotz mehrfacher Warnungen "hasserfüllte und diskriminierende Inhalte" nicht gesperrt worden. Die Tech-Berichterstatter von "The Verge" bestätigten die Behauptungen des Unternehmens in einem Bericht am Mittwoch.

Facebooks Sperre einer Gruppe namens "Robinhood Stock Trades" scheint hingegen auch auf den zweiten Blick sehr viel undurchsichtiger. Allan Tran, der Gründer des Wall-Street-Diskussionsforums, habe eigenen Aussagen nach nämlich nur eine Benachrichtigung Facebooks bekommen, laut der die 157.000 Mitglieder umfassende Gruppe wegen Verletzungen des Regelwerks gesperrt werde. Das Netzwerk wollte sich bisher nicht weiter dazu äußern.

Dogecoin gewinnt an Wert

Der immer weiter verbreitete Onlinetrend, die Aktienkurse eigentlich schlecht bewerteter Unternehmen in unvorstellbare Höhen zu treiben, scheint sich in der Zwischenzeit verselbstständigt und die Kryptowährung Dogecoin erfasst zu haben. Inspiriert von ihren Forennachbarn hat sich nämlich der Subreddit "r/SatoshiStreetBets" daran gemacht, mit der eigentlich aus Scherz gegründeten Währung Ähnliches anzustellen wie mit Gamestop. Innerhalb von 24 Stunden soll der Wert diese Woche um 800 Prozent angestiegen sein.

Elon Musk hat sich unterdessen schon längst dem nächsten Thema zugewandt. Nachdem bekannt geworden war, dass das neue Modell des Tesla Model S mit eingebautem Gaming-PC ausgeliefert wird, erwähnte er am Donnerstag in einem Tweet das Videospiel "Cyberpunk 2077". Innerhalb weniger Minuten legte die Aktie des Spieleherstellers CD Projekt Red um satte 12,6 Prozent zu. (Mickey Manakas, 29.1.2021)