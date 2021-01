Nutzer sollen künftig Inhalte in eigene Chats oder bestehende Konversationen posten können

Telegram will bald ein Werkzeug einführen, mit dem es möglich sein soll, Whatsapp-Chats zu importieren. Kurzzeitig war ein Update iOS-App-Store aufgetaucht, in dem das Unternehmen das Feature beschreibt – jedoch verschwand es relativ bald wieder. Das deutet darauf hin, dass die Funktion noch nicht fertig ist. Die auf Whatsapp spezialisierte Plattform "WABetaInfo" konnte aber die zurückgenommene Version ausprobieren. Dieses setzt voraus, dass Nutzer den jeweiligen Chat zunächst aus Whatsapp exportieren. Innerhalb von Telegram können sie dann entscheiden, ob sie die Inhalte in einer bestehenden Konversation teilen möchten oder einen neuen Chat erstellen.

Whatsapp-Exodus

Telegram reagiert mit dem Feature auf die massive Abkehr von Whatsapp. Nutzer hatten nach einer Aktualisierung der Datenschutzbedingungen des Unternehmens – die später nach hinten verschoben wurde – vielfach alternative Messengerprogramme heruntergeladen, darunter Telegram, Signal und Threema.

Zu bedenken ist, dass Telegram standardmäßig Nachrichten nicht verschlüsselt speichert. Demnach ist es serverseitig möglich, sie auszulesen, sofern nicht dezidiert ein geheimer Chat gestartet wird. Zudem ist die Software nicht quelloffen, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aber eine eigene Entwicklung, weswegen Sicherheitsexperten die App teilweise als unsicherer bewerten als Whatsapp. (red, 29.1.2021)