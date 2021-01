(Das Strandbad in Klagenfurt an einem Jännernachmittag 2021 unter einer dünnen Schneeschicht und menschenleer bis auf, am Ende des Steges, zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzen Hosen und schwarzen Anoraks mit der Aufschrift "Security". Beide tragen FFP2-Masken.)

DER ERSTE: Imm-… Immanuel? Wos manst du? Wead nie wieda aufspean Strondbod, oda?DER ZWEITE: Gefohr besteht.

DER ERSTE: I man aa.

(Er kratzt Schnee zusammen, formt einen Schneeball und schleudert ihn in den See. Pause.)

DER ERSTE: Dabei sogt Hölderlin: Wo oba Gefohr is, wochst dos Rettende auch. Lei, i sig holt nix wochsn.

DER ZWEITE: Sog dos nit. Hot schon recht, Höldaling. I tat schon wissn, wos ma miassat tuan.

DER ERSTE: Aha. Und wos?

DER ZWEITE: Schigebiet. Gonzes Strondbod Schigebiet. Drei, vier Schilift eina, schon tatn kummen Leit. Weil donn deafnt. Und wonn deafnt, kumment.

DER ERSTE: Und wo bitte solln foan? Sigst du do an Berg?

DER ZWEITE: Braucht kan Berg. Wossaschi. Gibt fia Wossaschi aa, Schilift. I g’segn Wian draußn Donauinsel, wia i bin g’wesn Beachvolley vua drei Joa.

DER ERSTE: Echt?

DER ZWEITE: Jo. I vasteh nit, doss nit schon längst wos geton wuan is. Schnee wead imma weniga, zuagfrian tuat aa niama See, oba Wossaschi, vastehst, geht, Summa wia Winta. Wossaschi is die Zukunft. Muass ma lei g’schickt ongehn, so wia Tirola. Wossaschilehra von da gonzn Wölt einlodn Krumpendorf, Kinda miassn in da Schul von Onfong on leanen, Strondbar wead Wossaschihittn, stott Jagatee Fischatee und so weita. Dauat nix, weast segn, und Estarreich Wossaschination Numma ans. Klognfuat dos Kitzbühel von muagn. Olles live im Feansehn und so. Oba als Eastes muass ma natialich einabaun Schilift.

DER ERSTE (nickt. Nach längerem Überlegen): Vielleicht Schröcksnadel. Wead eh nit wissen, wos tuan in da Pense.

DER ZWEITE: Schröcksnadel war supa.

(Pause)

DER ERSTE: Manst du, wonn funktioniert, doss ewentwöll Beachvolley aa wieder tat zruckkummen?

DER ZWEITE: Konn sein.

(Vorhang)

(Antonio Fian, 29.1.2021)