Neue Impfstoffstudien deuten Probleme mit Mutation aus Südafrika an

Vakzin der US-Firma Novavax erzielt bei Versuch in Großbritannien 90 Prozent Wirksamkeit – in Südafrika sind es aber nur rund 60 Prozent. Das liegt offenbar an der Variante B.1.351