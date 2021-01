Die Berliner Polizei erntet mit einer Recruiting-Kampagne viel Lob in sozialen Netzwerken. Das selbstironische Video mit der deutschen Synchronstimme von Bruce Willis, die aus dem Munde Manfred Lehmanns kommt, soll potenzielle Bewerber anlocken. Im Mittelpunkt stehen Botschaften wie Haltung, Gleichberechtigung, Respekt und Diversität. Die Kampagne wurde von der Berliner Werbeagentur Glow Berlin entwickelt.

Polizei Berlin

Ein "ACAB"-Graffiti ("All cops are bastards") wird als "Super-Kürzel" bezeichnet, das bei der Polizei für "All colours are beautiful" stehe. Die Formel lautet: "36 ⅔ % Haltung 36 ⅔ % Gleichberechtigung 36 ⅔ % Respekt = #110ProzentBerlin".

Auf Yotube schreibt die Berliner Polizei: "Wir stehen auf Diversität. Und auf Bewerbungen von Frauen, Männern und allen anderen Geschlechtern aus Europa." Und: "Wenn dich der Spot anspricht, bewirb dich: www.110prozent.berlin Wenn du den Film doof findest, aber die Polizei gut, bewirb dich: www.110prozent.berlin Wenn du uns total doof findest: Wir schützen dich trotzdem." (red, 29.1.2021)