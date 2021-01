Sheriff Emma James (Judy Davis) sorgt in der australischen Kleinstadt Patterson für Sicherheit. Das muss auch Detective Jay Swan (Aaron Pedersen) akzeptieren: "Mystery Road – Verschwunden im Outback", zu sehen auf Arte.tv. Arte

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Parken in Wien / Ungleichbehandlung bei Ganztagsschulen? / Bauen im Baukastensystem. Bis 18.55, ORF 2

19.20 DOKUMENTATION

Früchte des Zorns In Nordafrika und im Nahen Osten geht die Jugend für ihre Freiheit auf die Straße. Doch nicht mit Waffen und Gewalt, sondern mit Texten, Beats und Mikrofonen. Die Doku stellt diese Rebellen vor. Bis 20.00, 3sat

20.15 GESCHÜTTELT

James Bond 007 – Goldfinger (GB 1964, Guy Hamilton) Der nächste Bond wurde soeben wieder verschoben, also warum nicht sich mit einem Klassiker begnügen? James Bond im Einsatz gegen Mr. Goldfinger (Gert Fröbe), den Chef einer mit rotchinesischen Agenten durchsetzten Verbrecherorganisation, der die in Fort Knox eingelagerten Goldreserven der USA atomisieren will. Bester Bond. Bis 22.10, Servus TV

21.05 DOKUMENTATION

Menschen und Mächte: Anne Franks Stiefschwester Eva Geiringers Familie floh 1938 vor den Nazis nach Amsterdam, wo sie in demselben Wohnblock wie die Familie Frank lebte. Nach der Befreiung aus dem KZ Auschwitz heiratete Evas Mutter Annes Vater. Danach folgen Dokumentationen zur Wahrheit über den Holocaust und die Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald. Bis 23.40, ORF 3

23.05 ERKUNDUNG

Streetphilosophy Ronja Rönne will wissen, ob man sich von Emotionen leiten lassen kann oder besser auf die Stimme der Vernunft hören sollte. Um das herauszufinden, besucht sie Menschen, die mit Gefühlen zu tun haben. Bis 23.35, Arte

23.40 TALK

Denk mit Kultur Gäste von Birgit Denk sind heute Barbara Karlich und Gert Steinbäcker. Bis 0.25, ORF 3

0.20 BLUTRÜNSTIG

American Psycho (USA/CAN 2000, Mary Harron) Im Gegensatz zu Bret Easton Ellis Vorlage wirken die Gewaltszenen des Films geradezu harmlos, dank Christian Bale dennoch überzeugend bedrohlich. Bis 1.55, ZDF Neo

Streaming-Tipps

UNTERGETAUCHT

50 m² Ein Auftragskiller versteckt sich in einer verlassenen Schneiderei. Dort wird er für den Sohn des verstorbenen Besitzers gehalten und übernimmt dessen Identität. Damit verbunden sind natürlich ein Haufen Probleme, denn die Vergangenheit bringt allerhand Leichen aus dem Keller. Türkische Serie, produziert von Beşiktaş Kültür Merkezi, mit Engin Öztürk. Netflix

ZAUBERHAFT

Fate: The Winx Saga Serie mit jungen Erwachsenen? Gut. Serie mit Fantasy und jungen Erwachsenen? Gekauft. Netflix zählt eins und eins zusammen. Hauptsache, die Optik stimmt. Netflix

WILDES WEIB

Mystery Road – Verschwunden im Outback Das unerklärliche Verschwinden zweier junger Männer von einer riesigen Rinderfarm bringt Detective Jay Swan in die Kleinstadt Patterson. Hier trifft er auf die selbstbewusste Polizeichefin Emma James. Arte.tv

UND NOCH EIN MORD

The Investigation – Der Mord an Kim Wall In sechs Folgen geht es um den Mord eines dänischen Erfinders an der jungen norwegischen Journalistin Kim Wall und insbesondere um dessen aufsehenerregende Aufklärung. Wiedersehen mit alten Bekannten: Pilou Asbæk (Borgen, Game of Thrones) und Søren Malling (Borgen). TV Now