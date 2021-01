Eva Dichand und Wolfgang Jansky verkaufen "netdoktor.at" an Hubert Burda Media, Fußball-Kommentator: Servus TV holt Michael Gigerl von Puls 4 und Polizei Berlin sorgt mit Recruiting-Video für Furore

Treffen sich vor der Eheberatung immer im Pub: Rosamund Pike als Ärztin und Chris O'Dowd als arbeitsloser Musikkritiker in "State of the Union". Foto: Confession TV Limited / Parisatag Hizadeh

Hier sind die Mediennews vom Freitag:

Beziehungskomödie "State of the Union" von Nick Hornby: Zehn Aufwärmrunden im Pub – Der Erfolgsautor und der Regisseur Stephen Frears erzählen von ehelichen Rettungsversuchen. Zu sehen am Sonntag auf ARD

Fußball-Kommentator: Servus TV holt Michael Gigerl von Puls 4 – Gigerl leitet auch die Fußball-Redaktion und feiert sein Debüt bereits am 3. Februar beim DFB-Pokal-Achtelfinalspiel VfB Stuttgart vs Borussia Mönchengladbach

Eva Dichand und Wolfgang Jansky verkaufen "netdoktor.at" an Hubert Burda Media – Die "Netdoktor"-Domains in Österreich und der Schweiz werden mit 1. Februar vom deutschen Medienkonzern übernommen

Das Phänomen Tote Hosen: Arte-Doku "Weil du nur einmal lebst" – Filmteams haben deutsche Band monatelang bei ihrer Tournee im Sommer 2018 begleitet – Am Freitag auf Arte

Maria Simon verlässt ARD-"Polizeiruf": Olga Lenskis letzter Fall – "Monstermutter" – am Sonntag in der ARD – ist der letzte Auftritt für Maria Simon in der deutschen Krimi-Reihe

"ACAB" schöngefärbt: Polizei Berlin sorgt mit Recruiting-Video für Furore – Gesprochen wird der Text vom Schauspieler Manfred Lehmann, der deutschen Synchronstimme von Bruce Willis

Corona: London zieht sexistische Werbung zurück – Auf der Grafik sind Frauen zu sehen, die in den eigenen vier Wänden Aufgaben wie Putzen oder Kinderbetreuung erledigen

Vorläufiger Abschied von Peter Klien und in memoriam Arik Brauer – Außerdem eine Reportage über das Geschäft mit dem Babyglück und eine Dokumentation über selbstverwaltete Kinder- und Jugendrepublik Gaudiopolis

Wir wünschen ein schönes Wochenende und viel Gesundheit!