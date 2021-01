Zieht mit perfekt einstudierten Erzählungen über seine afrikanische Herkunft den Wiener Hof in den Bann: Makita Samba als "Angelo", ORF 2, 23.05 Uhr. Foto: ORF

9.05 HOLOCAUST-GEDENKEN

Reise ohne Rückkehr Menschen, die körperlich, geistig und seelisch beeinträchtigt waren, galten für die Nazis als "unwertes Leben". Maria Kowatsch gehörte zu jenen 30.000 Menschen, die in Schloss Hartheim bei Linz ermordet wurden. Bis 9.30, ORF 2

11.05 INTERVIEW

Pressestunde mit Michael Ludwig, Bürgermeister von Wien, SPÖ. Die Fragen stellen Christian Nusser (Heute) und Claudia Dannhauser (ORF). Bis 12.00, ORF 2

11.20 MAGAZIN

Vox Pop – Schmerzen: Welche Behandlung hilft In Europa fand das Recht auf Schmerztherapie erst in den 2000er-Jahren gesetzliche Anerkennung. Wie wird mit Schmerzen heute umgegangen? Bis 12.15, Arte

16.15 DOKUMENTATION

Die Zwanziger – Das Jahrzehnt der Frauen: Alltag und Exzess (1/2) Die Doku widmet sich den Brennpunkten der ersten globalen Emanzipationsbewegung – mit historischen und aktuellen Bildern aus New York, Paris, Berlin und Moskau. Bis 17.10, Arte

18.30 SCI-FI-KLASSIKER

Kampf der Welten (The War of the Worlds, USA 1953, Byron Haskin) Invasion der Marsianer in nahezu psychedelischem Technicolor: Die 1953er-Adaption von H. G. Wells’ Science-Fiction-Roman lässt einem noch immer das Blut gefrieren. Bis 20.15, Tele 5

20.15 KRIMI

Spuren des Bösen – Schuld (A/D 2019, Andreas Prochaska) Der Verhörspezialist Richard Brock (Heino Ferch) sammelt Beweise gegen seinen ewigen Widersacher, den korrupten Polizisten Mesek (Juergen Maurer). Der dreht den Spieß um. Neunter Krimi der Reihe, inszeniert von Andreas Prochaska. Bis 21.50, ORF 2

20.15 ACTIONKOMÖDIE

Bad Spies (The Spy Who Dumped Me, USA 2018, Susanna Fogel) Die US-Regisseurin Susanna Fogel schickt Mila Kunis und Kate McKinnon als Agentinnen wider Willen auf einen blutig-lustigen Trip durch Europa. Erste Station ist Wien, wo sich die ungewohnte Knüppelschaltung im Auto als unüberwindbares Hindernis erweist. Bis 22.05, ORF 1

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Eine große Dosis Ungewissheit – Wird das Impfen zur unendlichen Geschichte? Mit Peter Kaiser (Landeshauptmann Kärnten, SPÖ), Martin Selmayr (EU-Kommission in Österreich), Maria Paulke-Korinek (Impfabteilung Gesundheitsministerium), Alexander Herzog (Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs) und Eva Linsinger (Profil-Journalistin). Bis 23.05, ORF 2

23.05 HISTORIENFILM

Angelo (A/LUX 2018, Markus Schleinzer) Angelo Soliman wurde im 18. Jahrhundert aus Afrika verschleppt und brachte es als Kammerdiener in Wien zu Berühmtheit. Regisseur Markus Schleinzer erzählt nicht nur meisterhaft von der Karriere des "Hofmohren", sondern legt auch bis heute wirksame Denkmuster offen. Bis 0.50, ORF 2