Die Polizei Wien hat 15 Demos verboten, die sich am Wochenende dem Thema Corona gewidmet hätten. Weil Ex-Chef Herbert Kickl auf einer Großdemo eine Rede halten wollte? Nein, so der Polizeisprecher, wegen der Gefahr der Nichteinhaltung der Maskenpflicht.

Großdemo in der Wiener Innenstadt Mitte Jänner. Foto: imago/SKATA

Irgendwie schade. Man hätte gern mehr gesehen von den lustigeren Teilnehmern der letzten Großdemo in der Wiener Innenstadt: die in weiße Schutzanzüge gekleideten und mit Plastikmasken versehenen "Corona-Zombies" etwa. Die marschieren in Formation und machen einen wenig aufgeschlossenen Eindruck, aber vielleicht hätte man sie fragen können, warum sie sich davor in Braunau vor Hitlers Geburtshaus versammelten.

Oder die Herrschaften, die beim letzten Mal ein großes Plakat mit der Aufschrift "Regierung plant Völkermord" und der Zahl 666 mit sich trugen. Was hat es damit für eine Bewandtnis?

"Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres; denn es ist eines Menschen Zahl; und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig." So steht es in der Apokalypse ("Offenbarung") des heiligen Johannes von Patmos, einer ziemlich schaurigen Weltuntergangsfantasie, die das letzte Buch des Neuen Testaments bildet. 666 ist, je nach Auslegung, der römische Cäsar Nero oder der Antichrist.

Also, damit ist es einmal nichts, aber wir werden in Corona-Zeiten Offenbarungen dieser Art noch genug erleben. (Hans Rauscher, 29.1.2021)