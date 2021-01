Die 55 Steine liegen mitten Im Herzen von Graz., wo insgesamt 206 Stolpersteine zur Erinnerung an Opfer der Nationalsozialisten verlegt wurden. Foto: Verein Gedenkkultur

Graz – In Graz wurden fünf Stolpersteine von unbekannten Tätern beschädigt, wie am Holocaust-Gedenktag (Mittwoch) bemerkt wurde. Die Steine liegen im Zentrum der Stadt auf dem Kapistran-Pieller-Platz nahe der Erzherzog-Johann-Brücke und sind Mitgliedern der jüdischen Familie Silberstein gewidmet, die vor den Nazis nach England und in die USA flüchten mussten.

"Die Schrift wurde teilweise herausgekratzt, und an zwei Steinen sind die Ecken so beschädigt, dass vermutlich größere Krafteinwirkung und ein Werkzeug verwendet wurden", erzählt Daniela Grabe, Obfrau vom Verein für Gedenkkultur in Graz. Der Verein erstattete Anzeige, die Polizei ermittelt vorerst wegen Sachbeschädigung. Zuletzt waren vor sechs und fünf Jahren waren säureartige Verätzungen an Grazer Stolpersteinen festgestellt worden. Damals ermittelte auch der Verfassungsschutz.

Der Leiter der jüdischen Gemeinde in Graz, Elie Rosen, erzählte dem STANDARD am Freitag, dass seine Gemeinde für die Renovierung der Steine aufkommen möchte.

In der Steiermark liegen derzeit 216 Steine für verschiedene Opfergruppen der NS-Diktatur. 206 an 71 Stellen im Grazer Stadtgebiet und zehn weitere in Leoben. (cms, 29.1.2021)