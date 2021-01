[Wirtschaft] Der Staat haftet für Kredite in Milliardenhöhe. Was, wenn die Betriebe pleitegehen?

Gamestop: So heftig treffen die Giftpfeile die Finanzhaie.

[International] Grünes Licht für Corona-Impfstoff von Astra Zeneca.

[Kommentar] Zulassung der Astra-Zeneca-Impfung: Aufatmen mit Fragezeichen.

In Österreich muss nun das Nationale Impfgremium tagen.

[Inland] Grüner Ex-Wahlkampfmanager sah Teile des Ibiza-Videos vor Veröffentlichung.

Abschiebungen belasten Koalition: Grüne Scheinkämpfe, Türkise Übermacht.

[Video] Max Leschanz hat mit Lena Schilling, Gründerin des Jugendrates, Jakob Hundsbichler, politischer Geschäftsführer der Jungen Linken und Theo Haas, Schulsprecher des Gymnasiums Stubenbastei gesprochen.

[Wissenschaft] Amasia oder Aurica: Wie wird der nächste Superkontinent aussehen?

[Wetter] In vielen Teilen des Ostens und Südens gibt es zunächst noch einige sonnige Abschnitte. Am längsten zeigt sich die Sonne nach Süden hin, hier bleibt es auch weitgehend trocken. Nördlich des Alpenhauptkammes überwiegen dagegen dichte Wolken und es kann auch noch etwas regnen. Im Lauf des Tages nimmt die Bewölkung dann verbreitet zu und am Nachmittag breitet sich von Norden her Regen aus. Bis 12 Grad.

[Zum Tag] 1873: Der Roman Le Tour du monde en quatre-vingts jours (Reise um die Erde in 80 Tagen) von Jules Verne erscheint.