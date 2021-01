Marco Schwarz mischt auch in Chamonix um den Sieg mit. Foto: AP/ Gabriele Facciotti

Chamonix – Marco Schwarz präsentiert sich im Slalom weiter in bestechender Form. Der Sieger des Nightrace in Schladming und des Slaloms in Adelboden führt im ersten Durchgang des Torlaufs in Chamonix in 50,70 Sekunden um zwei Hundertstelsekunden vor dem Schweizer Ramon Zenhäusern und deren drei vor dem Franzosen Clement Noel.

Gut im Rennen liegen bei Schneeregen am Fuße des Mont Blanc auch Michael Matt (+0,67) und Manuel Feller (0,73), die sich unmittelbar hinter dem viertplatzierten Norweger Sebastian Foss-Solevaag (0,42) einreihten.

Seinen Rückstand als 15. in Grenzen hielt Fabio Gstrein (1,50). Weniger gut lief es auf rasch nachlassender Piste für Adrian Pertl (20./1,96) und Christian Hirschbühl (22./2,00), die aber beide die Qualifikation für die Entscheidung (ab 12.30 Uhr, ORF 1) geschafft haben. Johannes Strolz (2,60) und Marc Digruber (3,37) verpassten jedoch die Top 30 und müssen im Finale zuschauen.

Gar nicht gut erging es dem Norweger Henrik Kristoffersen. Der zweifache Kristallkugelgewinner im Slalom fädelte bei seiner Suche nach der Form bereits beim zweiten Tor ein. (honz, 30.1.2021)