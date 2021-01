Marco Schwarz mischt auch in Chamonix um den Sieg mit. Foto: AP/ Gabriele Facciotti

Chamonix – Marco Schwarz präsentiert sich im Slalom weiter in bestechender Form. Der Sieger des Nightrace in Schladming führt im ersten Durchgang des Torlaufs in Chamonix nach 15 Läufern in 50,70 Sekunden um zwei Hundertstelsekunden vor dem Schweizer Ramon Zenhäusern und deren drei vor dem Franzosen Clement Noel.

Gut im Rennen liegen auch Michael Matt (0,67) und Manuel Feller (0,73), die sich zunächst unmittelbar hinter dem viertplatzierten Norweger Sebastian Foss-Solevaag (0,42) einreihten.

Für den Norweger Henrik Kristoffersen läuft es hingegen weiter nicht. Der zweifache Kristallkugelgewinner im Slalom fädelte bereits beim zweiten Tor ein. (honz, 30.1.2021)