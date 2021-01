Schweizerin gewinnt in Garmisch den dritten Super-G en suite – Scheyer schrammt mit hoher Startnummer knapp am Stockerl vorbei

Top! Foto: EPA/ANDREA SOLERO

Garmisch-Partenkirchen – Lara Gut-Behrami hat am Samstag den Super-G in Garmisch-Partenkirchen in 1:15,70 Minuten für sich entschieden und ihren 29. Weltcupsieg, den 15. in einem Super-G, fixiert. Die 29-jährige Schweizerin hat damit diese Saison bereits drei Super-G gewonnen, sie war zuletzt auch in St. Anton und Crans Montana erfolgreich.

Gut-Behrami setzte sich 0,68 Sekunden vor der Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie und Marie-Michele Gagnon (0,93) durch. Die Kanadierin hatte mit Startnummer 29 die Italienerin Sofia Goggia (1,00) noch vom Podest verdrängt. Christine Scheyer verpasste mit Startnummer 25 nach beherzter Fahrt als Fünfte das Podest nur um 16 Hundertstel. Die Vorarlbergerin hat damit nicht so schlechte Chancen auf ein WM-Ticket.

Christine Scheyer ließ ihre Skier laufen. Foto: EPA/Philipp Guelland

Hinter der Tschechin Ester Ledecka (+1,19) und der Schweizerin Corinne Suter (1,21) wurde Tamara Tippler (1,22) ex aequo mit der Schweizerin Priska Nufer Achte und zweitbeste Österreicherin. Mirjam Puchner (1,60) und Ricarda Haaser (1,67) verpassten die Top 10. Stephanie Venier (2,97) gab mit Startnummer eins die Testpilotin und fand keine schnelle Linie ins Ziel. Ariane Rädler und Michaela Heider schieden aus.

Am Sonntag ist in Garmisch-Partenkirchen ein weiterer Super-G (11 Uhr, ORF 1) angesetzt. Es ist dies das letzte Rennen für die Damen vor der WM in Cortina d'Ampezzo. Die eigentlich geplant gewesene Abfahrt musste verschoben werden, weil die vorgeschriebenen Trainingsläufe witterungsbedingt nicht durchgeführt werden konnten. (honz, 30.1.2021)