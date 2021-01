Neben den App-Versionen ist Geforce Now bereits im Web-Browser Safari verfügbar – ein Weg, um Apples App Store zu umgehen Foto: Nvidia

Wer für Nvidias Cloudgaming-Service Geforce Now keine App herunterladen möchte, kann den Dienst nun auch über Chromes Webbrowser verwenden. Die Version 2.0.27 von Geforce Now bringt Beta-Support für Chrome auf Windows und MacOS mit sich, wie The Verge berichtet, werden auch Apples neue Mac-Modelle mit M1-Chip unterstützt.

Erworbene Games streamen

Mit Geforce Now verfolgt Nvidia ein anderes Modell, als Googles Cloudgaming-Angebot Stadia oder Sonys Playstation Now. GeForce Now stellt lediglich seine Cloudserver zur Verfügung, Games sind im Angebot nicht enthalten und auch nicht, wie bei Stadia, an eine Plattform gebunden. Spielerinnen und Spieler können auf verschiedene Plattformen, wie Steam, Ubisoft Connect oder Epic Games zugreifen, um ihre dort erworbenen Spiele über Nvidias Cloudgaming-Service zu verwenden.

Verfügbarkeit

Zurzeit werden rund 2.000 Spiele von Geforce Now unterstützt. Der Cloudgaming-Service ist vor einem Jahr offiziell erschienen und kann kostenlos genutzt werden, sofern man das gewünschte Spiel bereits besitzt. Die Gratisnutzung ist auf eine Stunde pro Session beschränkt, eine "Founders"-Mitgliedschaft kostet 5,50 Euro im Monat. Das Abo erlaubt Sessions von maximal sechs Stunden, stellt RTX zur Verfügung und priorisiert die Nutzung.

Unterstützt werden Windows PC, Mac OS, Chrome OS, Android, Safari Web-Browser für iPhones und iPads und nun auch Chrome Web-Browser. (hsu, 30.01.2021)