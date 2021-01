Am Sonntag sind in rund hundert Städten neuerlich Protestaktionen für Kremlkritiker Nawalny geplant. In Moskau sind U-Bahn-Stationen teilweise geschlossen

Die Reihen dicht geschlossen und schwer bewaffnet hielten Polizisten in Wladiwostok die Nawalny-Demonstranten in Schach. Foto: AFP / Pavel Korolyov

Wladiwostok – Bei neuen Protesten für eine Freilassung des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny gab es am Sonntag im äußersten Osten Russlands erste Festnahmen gegeben. Bürgerrechtlern zufolge kamen zunächst knapp hundert Menschen in Polizeigewahrsam. Dem Portal Owd-Info zufolge wurden allein in Wladiwostok am Pazifik knapp 60 Demonstranten von Polizisten abgeführt.

Videos zeigten, wie sie bei frostigem Wetter zu kleinen Stadtbussen gebracht wurden. Zu sehen war zudem, wie zumeist junge Menschen auf der zugefrorenen Amurbucht tanzten und "Putin ist ein Dieb" und "Freiheit für Russland" riefen.

Ab Mittag in Moskau

Nawalnys Unterstützer haben das zweite Wochenende infolge landesweit zu Protesten aufgerufen. Aktionen waren demnach in rund hundert Städten geplant. Zuerst begannen sie wegen der Zeitverschiebung im äußersten Osten des Landes. Wladiwostok liegt gut acht Flugstunden von der Hauptstadt Moskau entfernt. Dort sollten Kundgebungen zu Mittag (10.00 Uhr MEZ) beginnen. Mehrere Stationen der U-Bahn sollten am Sonntag wegen der Proteste geschlossen bleiben.

"Fürchtet Euch nicht"

Bereits am Samstag vergangener Woche waren Hunderttausende Menschen in mehr als hundert Städten für Nawalny und gegen Präsident Wladimir Putin auf die Straße gegangen. Die Polizei und Behörden gingen massiv gegen das Team des Regierungskritikers vorgegangen, um neue Proteste zu unterdrücken. Erst am Freitag wurden Nawalnys Bruder Oleg, seine Mitarbeiterin Ljubow Sobol und weitere Unterstützer zu zwei Monaten Hausarrest verurteilt. Nawalny hatte aus der Haft heraus zu den neuen Protesten aufgerufen. "Geht hinaus und fürchtet Euch nicht", schrieb er.

Der Oppositionelle war vor zwei Wochen direkt nach seiner Rückkehr aus Deutschland verhaftet worden, wo er sich fünf Monate lang von einem Giftanschlag erholt hatte. Der 44-Jährige macht Putin und den Inlandsgeheimdienst FSB für das Verbrechen verantwortlich. Putin und der FSB weisen das zurück.