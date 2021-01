Dejounte Murray mit Zug zum Korb. Foto: AFP / Ronald Cortes

San Antonio (Texas) – Mit einem 112:129 gegen die Memphis Grizzlies haben die San Antonio Spurs am Samstag (Ortszeit) nach zuvor drei Siegen hintereinander wieder eine Niederlage in der National Basketball Association (NBA) hinnehmen müssen. Jakob Pöltl verzeichnete die meisten Rebounds (sechs) und Blocks (drei) für die Texaner. In 18:10 Minuten Spielzeit erreichte er außerdem acht Punkte und vier Assists. Memphis gewann zum sechsten Mal in Serie.

Die Spurs seien zu Beginn vor allem defensiv nicht auf der Höhe gewesen, analysierte Pöltl, dessen Team sich nach einem 69:87-Rückstand Mitte des dritten Viertels noch auf 105:110 fünf Minuten vor Schluss herangekämpft hatte. "Insgesamt haben die Grizzlies zu gut getroffen." Bereits am Montag hat San Antonio die Gelegenheit zur Revanche. Im Samstag-Spiel war der aus einer Verletzungspause zurückgekehrte Guard Derrick White mit 18 Punkten der beste Scorer der Texaner.

Ganz eng ging es im Duell der NBA-Rekordmeister zu. Titelverteidiger Los Angeles Lakers gewann bei den Boston Celtics mit 96:95, wobei die Gastgeber mit dem letzten Angriff noch den Sieg hätten holen können. Anthony Davis führte den amtierenden Champion mit 27 Punkten und 14 Rebounds an, LeBron James markierte 21 Zähler. Bei den Celtics waren die Forwards Jayson Tatum (30) und Jaylen Brown (28) die erfolgreichsten Werfer.

Mit der Rückkehr von Jimmy Butler hat Miami Heat nach zuletzt fünf Niederlagen wieder gewonnen. Der Flügelspieler, der zehn Partien wegen des Corona-Protokolls der NBA verpasst hatte, verbuchte beim 105:104 gegen die Sacramento Kings 30 Punkte. Er erzielte dabei auch den Korb zum Endstand. Souverän agierten die Golden State Warriors beim 118:91 über die Detroit Pistons. Stephen Curry führte das Team aus San Francisco mit 28 Punkten in knapp 30 Minuten Spielzeit an. (APA, 31.1.2021)

NBA-Ergebnisse vom Samstag:

San Antonio Spurs (8 Punkte, 6 Rebounds, 4 Assists, 3 Blocks, 18:10 Minuten von Jakob Pöltl) – Memphis Grizzlies 112:129

Chicago Bulls – Portland Trail Blazers 122:123

Charlotte Hornets – Milwaukee Bucks 126:114

New Orleans Pelicans – Houston Rockets 112:126

Miami Heat – Sacramento Kings 105:104

Boston Celtics – Los Angeles Lakers 95:96

Dallas Mavericks – Phoenix Suns 105:111

Golden State Warriors – Detroit Pistons 118:91