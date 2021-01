Die Polizei macht den linksradikalen "Schwarzen Block" für die Eskalation des Protestmarsches in Innsbruck verantwortlich. Foto: APA / Zeitungsfoto.at / Liebl Daniel

Innsbruck – Eine Demonstration für Flüchtlinge und gegen Abschiebungen in Innsbruck ist am Samstagnachmittag aus dem Ruder gelaufen. Nach Angaben der Polizei kam es zu Attacken gegen Polizeibeamte, die in weiterer Folge mehrfach Pfefferspray einsetzten. Die Folge waren 19 Festnahmen und mehr als hundert Anzeigen. Die Veranstalter der Demo kritisierten das Verhalten der Polizei als "zutiefst unverhältnismäßig". Weitere drei am Samstag in Tirol abgehaltene Versammlungen verliefen hingegen friedlich und ohne Zwischenfälle.

Zu Ausschreitungen kam es bei der Kundgebung "Grenzen Töten", bei der 600 Teilnehmer demonstrierten. 60 der Teilnehmer seien dem linksradikalen "Schwarzer Block" zuzuordnen gewesen, hieß es seitens der Behörden. Da diese Personen auch nach mehrmaliger Aufforderung den Mindestabstand nicht eingehalten hätten, habe man den Demonstrationszug gestoppt. Beim Versuch, den "Schwarzen Block" zu separieren, um den anderen Teilnehmern die Fortsetzung der Demo zu ermöglichen, gab es erste Tumulte, die in Attacken gegen die Polizei mündeten. Am Ende wurden 45 Personen des "Schwarzen Blocks" angehalten. 15 davon wurden festgenommen, weil sie sich weigerten, sich auszuweisen, wie die Exekutive mitteilte. Teils hätten die anderen Demo-Teilnehmer auch die Covid-Schutzmaßnahmen nicht mehr eingehalten, weshalb man die Versammlung behördlich aufgelöst habe.

Veranstalter sieht Angriff durch Polizei

Anders stellt es der Demo-Veranstalter Nick Grüner von der Sozialistischen Jugend Tirol dar: Menschen seien über den Boden geschleift worden. "Diese Aktion heute war ein Angriff gegen friedlich-demonstrierende linke Aktivisten, die sich an alle Corona-Maßnahmen hielten. Das Eingreifen der Polizei war zutiefst unverhältnismäßig", so die Sozialistische Jugend Tirol.

Protest in Innsbruck gegen die Abschiebungen nach Georgien und Armenien. Foto: : APA / Zeitungsfoto.at / Liebl Daniel

In ihrer Aussendung heißt es, dass sich der Demozug ruhig verhalten habe und alle Demonstranten Maskent trugen und die Abstände "so gut es ging" einhielten. Trotzdem hätten sich behelmte Polizisten mit gezogenem Schlagstock formiert und die Demonstranten in der Tempelstraße, Ecke Michael Gaismair-Straße, erwartet. Ein Polizist soll gesagt haben: "Es hat schon einen Grund, warum wir euch hier erwartet haben". Wenig später soll die Polizei Menschen über den Boden geschliffen haben, mit Pfefferspray besprüht und nach Demonstranten getreten. Einem ausgewiesenen Sanitäter soll der Zugang zu verletzten, hilfsbedürftigen Personen verwehrt worden sein, mit der Aussage, die Verletzten würden das schon "packen", so Grüner.

Grüne stellen Anfrage

Auch die Grüne Nationalratsabgeordnete Barbara Neßler kritisierte das Vorgehen der Polizei. "Während es bei unzähligen Corona-Leugner-Demos heißt, Polizei wolle nicht eskalieren und großteils nichts getan wurde, hat man in IBK [Innsbruck] bei einer linken Demo mit voller Härte (zB Pfefferspray) durchgegriffen", so Neßler auf Twitter. Sie kündigt eine parlamentarische Anfrage im Nationalrat an.

45 Anzeigen der Polizei wurden wegen versuchten Widerstands gegen die Polizei ausgesprochen, 50 wegen der Nichteinhaltung des Mindestabstands, sieben wegen fehlenden Mund-Nasenschutzes sowie 15 wegen Verwaltungsübertretungen. Eine Person wurde wegen schwerer Körperverletzung angezeigt, nachdem ein Exekutivbeamter verletzt worden war.

Anzeigen auch in Osttirol

Die anderen drei in Tirol abgehaltenen Versammlungen richteten sich gegen die Covid-Politik der Bundesregierung. An der Kundgebung "Für eine bessere Welt" in Innsbruck nahmen 200 Personen teil, vier davon wurden wegen fehlenden Mund-Nasenschutzes angezeigt. In Lienz, wo die Corona-Maßnahmen von 120 Personen bei einer Standkundgebung "hinterfragt" wurden, gab es aus gleichem Grund drei Anzeigen. In St. Johann – diese Demo war nicht angemeldet – fanden sich 50 Teilnehmer ein. (APA, red, 31.1.2021)