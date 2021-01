In dieser Galerie: 2 Bilder Er hat es natürlich nicht verlernt: Zweiter Saisonsieg für Henrik Kristoffersen. Foto: EPA / SEBASTIEN NOGIER Marco Schwarz verlor wie viele andere mit hohen Startnummern im Finale viel Zeit. Foto: AP/Gabriele Facciotti

Chamonix – Henrik Kristoffersen hat seinen schnellen Schwung wieder gefunden. Der Norweger, der zuletzt mit Materialproblemen zu kämpfen und am Samstag bereits beim zweiten Tor eingefädelt hatte, gewann am Sonntag den zweiten Slalom in Chamonix in 1:37,81 Minuten, fixierte damit seinen zweiten Saisonsieg nach dem Slalom in Madonna di Campiglio und seinen gesamt 23. im Weltcup.

Kristoffersen verhinderte bei Sonnenschein auf der ob der milden Temperaturen stark strapazierten Piste einen Doppelerfolg der Schweizer. Der zur Halbzeit zehntplatzierte Ramon Zenhäusern belegte 0,28 Sekunden hinter dem Norweger Platz zwei. Sandro Simonet (0,66) stürmte von Platz 30 auf Rang drei. Bester Österreicher wurde Adrian Pertl (1,03) als Ex-aequo-Vierter. Er war nach dem ersten Lauf nur 25., nutzte im Finale die Gunst der niedrigen Startnummer.

Schwarz 146 Punkte vor Zenhäusern

Während Kristoffersen seine Halbzeitführung ins Ziel brachte, fiel Marco Schwarz (1,28) auf dem von vielen Wannen schwer beeinträchtigten Kurs von Platz drei auf sechs zurück, verpasste damit sein achtes Podest im neunten einschlägigen Rennen und den vorzeitigen Gewinn der kleinen Kristallkugel. Schwarz hat vor den noch ausstehenden zwei Torläufen in Kranjska Gora und Lenzerheide 146 Punkte Vorsprung auf Zenhäusern.

"Ich muss das annehmen, das passt schon. Es war eine brutale Lett'n zum Fahren, teils habe ich es gut getroffen. Hut ab vor Kristoffersen. Und ich freue mich brutal für Adi, den vierten Platz vergönne ich ihm vom Herzen", sagte Schwarz. Kristoffersen zeigte sich erleichtert: "So schwierig war es nicht, es war bissl unruhig. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe leider derzeit kein Material, das auf Eis gut funktioniert, aber wir arbeiten daran", sagte der Sieger, der zuletzt bei eisigen Verhältnissen nicht zurecht gekommen war.

Pertl wusste seine Leistung richtig einzuschätzen: "Oben ein kleiner Fehler, herunten ein kleiner Fehler. Ich habe nicht mehr gedacht, dass es noch so weit nach vorne geht. Ich freue mich, aber ich muss sagen, ganz fair war es nicht mehr. Die sind alle gut gefahren, aber da war nicht mehr möglich. Ich hatte Glück und nehme den vierten Platz gerne mit."



Nach zwei Ausfällen en suite konnte Manuel Feller mit Platz elf wieder ein Ergebnis verbuchen. "Es war schon sehr schwierig mit der Piste, Ramon hat einen sehr guten Lauf gezeigt, er hat sich auf diesen Bedingungen immer schon gut zurechtgefunden", sagte der Tiroler.

Gstrein vs. Pertl

Michael Matt konnte an den fünften Rang des Vortages nicht anschließen und kam über Rang 16 nicht hinaus. Fabio Gstrein fiel von Platz fünf auf 26 zurück. Das WM-Slalomteam ist damit noch nicht fix. Neben den Fixstartern Schwarz, Feller und Matt wird das vierte Ticket entweder an Gstrein oder Pertl vergeben.

Marc Digruber (35.), Johannes Strolz (36.) und Christian Hirschbühl (37.) hatten das Finale ebenso verpasst wie der Sieger vom Samstag, Clément Noël. Der Franzose verlor nach einem schweren Fahrfehler inklusive Beinaheausfall 2,77 Sekunden auf die Bestzeit von Kristoffersen und beendete als 44. seinen Arbeitstag auch frühzeitig.

Am kommenden Wochenende stehen vor der WM in Cortina d'Ampezzo noch Super-G (Freitag) und Abfahrt (Samstag) in Garmisch-Partenkirchen auf dem Programm. Am Sonntagabend steigt bereits die Eröffnungsfeier in Cortina. (honz, 31.1.2021)

Zweiter Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Herren am Sonntag in Chamonix

Endstand:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:37,81 50,33 47,48

2. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:38,09 +0,28

3. Sandro Simonet (SUI) 1:38,47 +0,66

4. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:38,84 +1,03

. Adrian Pertl (AUT) 1:38,84 +1,03 5

6. Marco Schwarz (AUT) 1:39,09 +1,28

7. Giuliano Razzoli (ITA) 1:39,10 +1,29

8. Alexis Pinturault (FRA) 1:39,12 +1,31

. Manfred Mölgg (ITA) 1:39,12 +1,31

10. Kristoffer Jakobsen (SWE) 1:39,19 +1,38

11. Manuel Feller (AUT) 1:39,28 +1,47

12. Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:39,36 +1,55

13. Alex Vinatzer (ITA) 1:39,37 +1,56

14. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 1:39,39 +1,58

15. Stefan Hadalin (SLO) 1:39,40 +1,59

16. Michael Matt (AUT) 1:39,43 +1,62

17. Luca Aerni (SUI) 1:39,45 +1,64

18. Daniel Yule (SUI) 1:39,52 +1,71

19. Luke Winters (USA) 1:39,57 +1,76

20. Sebastian Holzmann (GER) 1:39,63 +1,82

21. Simon Maurberger (ITA) 1:39,71 +1,90

. Marc Rochat (SUI) 1:39,71 +1,90

23. Linus Straßer (GER) 1:39,81 +2,00

. Albert Popow (BUL) 1:39,81 +2,00

25. Filip Zubcic (CRO) 1:40,01 +2,20

26. Fabio Gstrein (AUT) 1:40,07 +2,26

27. Armand Marchant (BEL) 1:40,25 +2,44

28. Stefano Gross (ITA) 1:40,38 +2,57

2. Durchgang:

1. Sandro Simonet (SUI) 46,31

2. Ramon Zenhäusern (SUI) 46,78 +0,47

3. Adrian Pertl (AUT) 46,94 +0,63

4. Manfred Mölgg (ITA) 47,07 +0,76

5. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 47,35 +1,04

6. Henrik Kristoffersen (NOR) 47,48 +1,17

. Luke Winters (USA) 47,48 +1,17

8. Sebastian Holzmann (GER) 47,50 +1,19

9. Giuliano Razzoli (ITA) 47,55 +1,24

10. Jean-Baptiste Grange (FRA) 47,59 +1,28

11. Michael Matt (AUT) 47,61 +1,30

12. Daniel Yule (SUI) 47,63 +1,32

13. Simon Maurberger (ITA) 47,73 +1,42

14. Stefan Hadalin (SLO) 47,74 +1,43

15. Manuel Feller (AUT) 47,94 +1,63

weiter:

21. Marco Schwarz (AUT) 48,32 +2,01

27. Fabio Gstrein (AUT) 49,16 +2,85

Ausgeschieden im 2. Durchgang: David Ryding (GBR), Alexander Choroschilow (RUS)

1. Durchgang:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 50,33

2. Alexis Pinturault (FRA) 50,56 +0,23

3. Marco Schwarz (AUT) 50,77 +0,44

4. Luca Aerni (SUI) 50,86 +0,53

5. Fabio Gstrein (AUT) 50,91 +0,58

6. Albert Popow (BUL) 51,01 +0,68

7. Linus Straßer (GER) 51,15 +0,82

8. Kristoffer Jakobsen (SWE) 51,17 +0,84

9. Stefano Gross (ITA) 51,19 +0,86

10. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 51,28 +0,95

11. Ramon Zenhäusern (SUI) 51,31 +0,98

12. Manuel Feller (AUT) 51,34 +1,01

13. Alex Vinatzer (ITA) 51,38 +1,05

14. Marc Rochat (SUI) 51,43 +1,10

15. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 51,49 +1,16

weiter:

23. Michael Matt (AUT) 51,82 +1,49

25. Adrian Pertl (AUT) 51,90 +1,57

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

35. Marc Digruber (AUT) 52,64 +2,31

36. Johannes Strolz (AUT) 52,69 +2,36

37. Christian Hirschbühl (AUT) 52,71 +2,38

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Tanguy Nef (SUI), Loic Meillard (SUI), Timon Haugan (NOR)

Weltcup-Gesamtwertung (nach 25 Rennen):

1. Alexis Pinturault (FRA) 924

2. Marco Schwarz (AUT) 666

3. Marco Odermatt (SUI) 607

4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 560

5. Henrik Kristoffersen (NOR) 544

6. Loic Meillard (SUI) 526

7. Filip Zubcic (CRO) 484

8. Matthias Mayer (AUT) 464

9. Ramon Zenhäusern (SUI) 443

10. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 405

11. Vincent Kriechmayr (AUT) 391

12. Beat Feuz (SUI) 378

13. Clement Noel (FRA) 373

14. Manuel Feller (AUT) 372

15. Mauro Caviezel (SUI) 307

. Ryan Cochran-Siegle (USA) 307

Slalom Herren (9):

1. Marco Schwarz (AUT) 589

2. Ramon Zenhäusern (SUI) 443

3. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 405

4. Clement Noel (FRA) 373

5. Manuel Feller (AUT) 348

6. Henrik Kristoffersen (NOR) 339

7. Alexis Pinturault (FRA) 304

8. Linus Straßer (GER) 300

9. Loic Meillard (SUI) 232

10. Michael Matt (AUT) 228

Mannschaft Herren (25):

1. Schweiz 3698

2. Österreich 3477

3. Frankreich 2741

4. Norwegen 2521

5. Deutschland 1302

6. Italien 1215

7. USA 883

8. Kroatien 539

9. Slowenien 472

10. Kanada 291

Nationencup (46):

1. Schweiz 6878

2. Österreich 6093

3. Italien 4075

4. Norwegen 3450

5. Frankreich 3380

6. USA 2201

7. Deutschland 1648

8. Slowenien 1018

9. Slowakei 999

10. Kanada 743