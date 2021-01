Zweiter Saisonsieg für Henrik Kristoffersen. Foto: EPA / SEBASTIEN NOGIER

Chamonix – Henrik Kristoffersen hat seinen schnellen Schwung wieder gefunden. Der Norweger, der am Samstag bereits beim zweiten Tor eingefädelt hatte, gewann am Sonntag den zweiten Slalom in Chamonix in 1:37,81 Minuten, fixierte damit seinen zweiten Saisonsieg nach dem Slalom in Madonna di Campiglio und seinen gesamt 23. im Weltcup.

Kristoffersen verhinderte bei Sonnenschein und rasch nachlassender Piste einen Doppelerfolg der Schweizer. Der zur Halbzeit zehntplatzierte Ramon Zenhäusern belegte 0,28 Sekunden hinter dem Norweger Platz zwei. Sandro Simonet (0,66) stürmte von Platz 30 auf das Podest.

Während Kristoffersen seine Halbzeitführung ins Ziel brachte, fiel Marco Schwarz (1,28) auf dem von vielen Rillen schwer beeinträchtigten Kurs von Platz drei auf sechs zurück, verpasste damit sein achtes Podest im neunten einschlägigen Rennen und den vorzeitigen Gewinn der kleinen Kristallkugel.

Bester Österreicher wurde Adrian Pertl (1,03) als Vierter. Er war nach dem ersten Lauf nur 25., nutzte im Finale die Gunst der niedrigen Startnummer.

Marc Digruber (35.), Johannes Strolz (36.) und Christian Hirschbühl (37.) hatten das Finale ebenso verpasst wie der Sieger vom Samstag, Clément Noël. Der Franzose verlor nach einem schweren Fahrfehler inklusive Beinaheausfall 2,77 Sekunden auf die Bestzeit von Kristoffersen und beendete als 44. seinen Arbeitstag auch frühzeitig.

Am kommenden Wochenende stehen vor der WM in Cortina d'Ampezzo noch Super-G (Freitag) und Abfahrt (Samstag) in Garmisch-Partenkirchen auf dem Programm. (honz, 31.1.2021)

ZweiterWeltcup-Slalom der alpinen Ski-Herren am Sonntag in Chamonix

Endstand:

...

2. Durchgang:

...

1. Durchgang:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 50,33

2. Alexis Pinturault (FRA) 50,56 +0,23

3. Marco Schwarz (AUT) 50,77 +0,44

4. Luca Aerni (SUI) 50,86 +0,53

5. Fabio Gstrein (AUT) 50,91 +0,58

6. Albert Popow (BUL) 51,01 +0,68

7. Linus Straßer (GER) 51,15 +0,82

8. Kristoffer Jakobsen (SWE) 51,17 +0,84

9. Stefano Gross (ITA) 51,19 +0,86

10. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 51,28 +0,95

11. Ramon Zenhäusern (SUI) 51,31 +0,98

12. Manuel Feller (AUT) 51,34 +1,01

13. Alex Vinatzer (ITA) 51,38 +1,05

14. Marc Rochat (SUI) 51,43 +1,10

15. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 51,49 +1,16

weiter:

23. Michael Matt (AUT) 51,82 +1,49

25. Adrian Pertl (AUT) 51,90 +1,57

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

35. Marc Digruber (AUT) 52,64 +2,31

36. Johannes Strolz (AUT) 52,69 +2,36

37. Christian Hirschbühl (AUT) 52,71 +2,38

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Tanguy Nef (SUI), Loic Meillard (SUI), Timon Haugan (NOR)