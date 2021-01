Marco Schwarz voll auf Zug. Foto: AP/Gabriele Facciotti

Chamonix – Marco Schwarz peilt auch im zweiten Slalom in Chamonix das Podest an. Der am Samstag drittplatzierte Kärntner liegt im ersten Durchgang mit 0,44 Sekunden Rückstand auf Platz drei und könnte bei optimalem Verlauf bereits frühzeitig die kleine Kristallkugel fixieren.

Vor Schwarz klassierten sich nur der Norweger Henrik Kristoffersen, der sich nach seinem frühen Ausfall am Samstag nun am Sonntag eindrucksvoll zurückmeldete und in 50,33 Sekunden die Bestzeit erzielte. Zweiter war zunächst der Franzose Alexis Pinturault (+0,23).

Finale auch mit Gstrein, Feller, Matt und Pertl

Sehr gut im Rennen liegt Fabio Gstrein (0,58) als Fünfter. Für ihn ist ein WM-Ticket im Slalom zum Greifen nahe. Manuel Feller, der zuletzt zweimal gescheitert war, riskierte diesmal nicht sein letztes Hemd und reihte sich mit 1,01 Sekunden Rückstand als Zwölfter ein. Die Qualifikation für das Finale schafften noch Michael Matt (1,49) als 23. und Adrian Pertl (25./1,57).

Schwarz resümierte nach Teil eins zufrieden. "Das hat schon gut gepasst bis auf den kleinen Hackler bei der Haarnadel. Die Ausgangslage passt. Angriff ist die beste Verteidigung, ich werde gescheit Gas geben", sagte er im ORF.

Christian Hirschbühl (37./2,38) verzeichnete zu viele Fehler und verpasste nicht nur wie auch Marc Digruber (35./2,31) und Johannes Strolz (36./2,36) den Entscheidungslauf, sondern auch seine letzte Chance auf ein WM-Ticket.

Entscheidung ohne Noël



Für Vortagessieger Clément Noël lief es am Sonntag überhaupt nicht nach Plan. Nach einem schweren Fahrfehler inklusive Beinaheausfall hatte der Franzose im Ziel 2,77 Sekunden Verspätung und beendete als 44. seinen Arbeitstag auch frühzeitig.

Der zweite Durchgang ist für 12.30 Uhr (ORF 1) angesetzt. (honz, 31.1.2021)

Ergebnisse des 2. Weltcup-Slaloms der alpinen Ski-Herren am Sonntag in Chamonix

1. Durchgang:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 50,33

2. Alexis Pinturault (FRA) 50,56 +0,23

3. Marco Schwarz (AUT) 50,77 +0,44

4. Luca Aerni (SUI) 50,86 +0,53

5. Fabio Gstrein (AUT) 50,91 +0,58

6. Albert Popow (BUL) 51,01 +0,68

7. Linus Straßer (GER) 51,15 +0,82

8. Kristoffer Jakobsen (SWE) 51,17 +0,84

9. Stefano Gross (ITA) 51,19 +0,86

10. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 51,28 +0,95

11. Ramon Zenhäusern (SUI) 51,31 +0,98

12. Manuel Feller (AUT) 51,34 +1,01

13. Alex Vinatzer (ITA) 51,38 +1,05

14. Marc Rochat (SUI) 51,43 +1,10

15. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 51,49 +1,16

weiter:

23. Michael Matt (AUT) 51,82 +1,49

25. Adrian Pertl (AUT) 51,90 +1,57

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

35. Marc Digruber (AUT) 52,64 +2,31

36. Johannes Strolz (AUT) 52,69 +2,36

37. Christian Hirschbühl (AUT) 52,71 +2,38

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Tanguy Nef (SUI), Loic Meillard (SUI), Timon Haugan (NOR)