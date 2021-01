Marco Schwarz voll auf Zug. Foto: AP/Gabriele Facciotti

Chamonix – Marco Schwarz peilt auch im zweiten Slalom in Chamonix das Podium an. Der Kärntner liegt im ersten Lauf mit 0,44 Sekunden Rückstand auf Platz drei. Vor ihm platzierten sich nur der Norweger Henrik Kristoffersen, der nach seinem frühen Ausfall am Samstag nun am Sonntag in 50,33 Sekunden die Bestzeit erzielte. Zweiter war zunächst der Franzose Alexis Pinturault (+0,23).

Gut im Rennen lag auch Fabio Gstrein (0,58), der nach 20 Läufern Fünfter war. Manuel Feller, der zuletzt zweimal gescheitert war, riskierte nicht sein letztes Hemd und schwang mit 1,01 Sekunden Rückstand als Zehnter ab. Etwas weiter hinten reihten sich Michael Matt (1,49) und Adrian Pertl (1,57) ein.

Für Vortagessieger Clement Noel lief es am Sonntag nicht nach Plan. Nach einem schweren Fahrfehler inklusive Beinaheausfall hatte der Franzose im Ziel 2,77 Sekunden Verspätung und dürfte die Qualifikation für die Entscheidung (12.30 Uhr ORF 1) verpassen. (honz, 31.1.2021)