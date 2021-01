24-jähriger Offensivspieler bis zum Saisonende bei der Arminia in der deutschen Bundesliga

Masaya Okugawa wird im Frühjahr für die Arminia auflaufen. Foto: EPA / CHRISTIAN BRUNA

Salzburg/Bielefeld – Der Japaner Masaya Okugawa wechselt von Red Bull Salzburg in die deutsche Fußball-Bundesliga. Wie der österreichische Meister am Sonntag vermeldete, wird der 24-jährige Offensivspieler bis zum Saisonende leihweise für Arminia Bielefeld spielen. Okugawa war im Sommer 2015 nach Salzburg gekommen, wo er zunächst als Kooperationsspieler beim FC Liefering im Einsatz war. Später wurde er vom Club an den SV Mattersburg und Holstein Kiel verliehen.

Wie Bielefeld wenige Stunden vor dem Spiel beim 1. FC Köln mitteilte, gibt es auch die vertragliche Möglichkeit für eine feste Verpflichtung. Gegen Köln kann Okugawa noch nicht mitwirken. (APA, 31.1.2021)